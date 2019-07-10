القميص النسائي يتألق بمظهر البيجاما في صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: يتألق القميص النسائي في صيف 2019 بمظهر البيجاما ليمنح المرأة خلال أنشطة حياتها اليومية المختلفة إحساسا بالراحة كما لو كانت في المنزل. وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن القميص المزدان بمظهر البيجاما يتجمل أيضا بنقوش الزهور الحالمة ليبوح برقة المرأة وأنوثتها. Advertisements وأضافت كاركوفسكي أن القميص المزدان بمظهر البيجاما يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع شورت جينز وشبشب. كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيق القميص مع سروال فخم من الحرير وحذاء ذي كعب عال متوسط الارتفاع. وأشارت كاركوفسكي إلى أن مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكنها ارتداء جمبسوت (أفرول) يتألق بمظهر البيجاما.

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