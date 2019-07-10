زوجة وابنها يقتلان الأب بسبب إدمانه الكحول في الهند

قالت الشرطة الهندية، الثلاثاء، إن امرأة تبلغ من العمر السادسة والثلاثين عامًا وابنها، قبض عليهما بتهمة قتل الأب، الذي يعمل مدقق حسابات لدى الحكومة المركزية في جايتبور، جنوب شرق دلهي.

وأضافت الشرطة أن ابن الضحية يبلغ 16 عامًا، وقبض عليه، ويرجع سبب الجريمة إلى أن المرأة وابنها سئموا من إدمان زوجها على الكحول وإساءة معاملتهما.

وأعلنت الشرطة الأحد العثور على جثة اناند سينغ، ويبلغ من العمر43 عامًا، في منزله مصابًا بجروح طعن متعددة، وأن المرأة في البداية ادعت أن زوجها لم يعد إلى المنزل حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، وحينما استيقظت الساعة 3 من صباح يوم السبت، وجدت جثته ملقاة في بركة من الدماء، وفقا لموقع "NDTV".

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وكان من الواضح تناقض تسلسل الأحداث التي روتها المرأة وابنها، مما خلق حالة من الشكوك لدى الشرطة، وبعد التحقيق المستمر، اعترفت المرأة أن ابنها اتصل بصديقه ويدعى فيكاس لقتل والده ووعده بالمال.

وذكر نائب مفوض الشرطة شينمووي بيسوال، إن فيكاس وافق على الجريمة للحصول على وظيفة، وبعد تنفيذ الجريمة اختبأ الابن وصديقه على سطح المنزل مساء الجمعة، وبحسب التحقيقات أن الزوج عاد إلى منزله في حالة سكر، الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وذهب للنوم دون تناول العشاء.

وفي الساعة 2.30 صباحًا أعطت الزوجة إشارة لابنها وصديقه ليخرجا من مخبئهما وطعنا الأب حتى الموت، وبينما كان الثنائي ينفذان الجريمة وقفت الأم تحرس الباب، وفقا لأقوال ضابط الشرطة، وأضافت الشرطة إنه تم القبض على الابن والمرأة.

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