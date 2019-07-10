يقدم هُن فيما يلي أعراض سرعة الترسيب في الدم، بحسب موقع "مايو كلينك" الأمريكي، والتي في حال ثبوتها يجب على المريض سرعة إجراء الفحوصات اللازمة وزيارة الطبيب.

يتم علاج ارتفاع نسبة الترسب في الدم عن طريق عمل فحص شامل للمريض، وبالتالي يمكن تحديد المرض الذي يشكو منه، وبناءً عليه يتم توجهيهه إلى العلاج المناسب، ويمكن تلخيص الأعراض في عدة نقاط أهمها:

- ألم أو صلابة في المفاصل خاصة خلال فترة الصباح.

- آلم الصداع، وخاصة مع ألم مرتبط في الكتفين، والذي يؤدى إلى نزيف فى الدماغ نتيجة تمدد الأوعية.

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- فقدان الوزن بشكل غير طبيعي، إلى جانب ألم في الكتفين أو الرقبة أو الحوض.

- حدوث مشكلات عدة في الجهاز الهضمي، وحدوث حالات الإسهال، والحمى، والدم في البراز وألم البطن غير العادي.

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