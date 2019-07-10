ارتدي فستان كروس بـ 5 طرق مختلفة

الفستان المتداخل أو ما يعرف بـcrossing dress موضة هذا الصيف، لسهولة ارتداءه، ولكونه خفيفا يلائم حرارة الصيف المرتفعة، فضلا عن ألوانه الجذابة ومظهره الصيفي الأنيق، وفيما يلي خمس طرق يمكنك خلالها ارتداء الفستان الذي يتميز بالمرونة في تغيير شكله كما يلي.

الشكل الأول: علامة انفنيتي

امسكي بأطراف الفستان، واجعليها تتداخل بحركة عكس عقارب الساعة، مرتين كاملتين، لتكوني شكل انفنيتي، ثم لفيه حول خصرك واربطيه من الخلف، كما في الشكل.

الشكل الثاني: فراشة الظهر

امسكي بأشرطة الفستان للخلف، واجعليها مفرودة عريضة عند كتفيك لتكون شكل الفراشة على ظهرك، واعقديها مع بعضها البعض، وكرري عملية ربطها من الخصر.

الشكل الثالث: معكوس عند الصدر

اجعلي الأشرطة متداخلة عند منطقة الصدر على شكل X، وكرري عملية شكل الانفنيتي، 4 مرات لتبدو الأشرطة موضوعة على ظهرك بشكل عمودي، ثم اربطيها على خصرك.

الشكل الرابع: X على الظهر

شدي الأشرطة بشكل طبيعي للخلف، ثم شكليها X عريضة مفرودة على الظهر، لتعطي شكل جذاب، واربطيها على خصرك.

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الشكل الخامس: ذراع الفراشة

ارخي الأشرطة للخلف، دون شدها على أن تكون مفرودة على كتفيك، وتغطي تلك المنطقة تماما، واربطيها على خصرك، ويلائم هذا الشكل كل أحجام الأجسام وأشكالها.

الشكل السادس: فيونكة

فقط اربطي الأشرطة خلف عنقك عند منطقة الرقبة على شكل فيونكة كبيرة لتغطي ظهرك.

ويلائم هذا الفستان جميع أشكال الجسم، وأحجامه، ويلائم خاصة خروجات الصيف المسائية، ويعطي أناقة ومظهر جذاب في آن واحد.

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