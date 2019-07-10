أعراض سرعة ضربات القلب

عندما ينبض قلبك بسرعة كبيرة، فقد لا يضخ الدم بفاعلية إلى بقية جسدك، وهذا يمكن أن يحرم الأعضاء والأنسجة من الأكسجين، ويمكن أن يسبب العلامات والأعراض التالية، المتعلقة بعدم انتظام دقات القلب، بحسب موقع "مايو كلينك" الأمريكي.

ضيق في التنفس

تشعر عندئذ بـ ضيق في التنفس، و"النهجان المستمر"، وعدم القدرة على أخذ النفس بشكل طبيعي.

الشعور بدوار

الدوخة من العلامات الشائعة لمرض ضربات القلب السريعة، حيث لا يتمكن معه المريض من الوقوف.

معدل النبض السريع

يحدث ذلك بخفقان في القلب يمكن أن يشعر به المريض وكأنه يركض في سباق، إذ تصبح ضربات قلبه غير مريحة أو غير منتظمة أو تحدث ضجة كبيرة في الصدر.

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ألم في الصدر

يشعر المريض وكأن شيئا ما يجثو على صدره.

الإغماء

يمكن أن تؤدي ضربات القلب السريعة إلى حدوث إغماء في بعض الحالات.

بعض الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام دقات القلب، ليست لديهم أعراض، ويتم اكتشاف الحالة فقط من خلال الفحص البدني، أو مع اختبار مراقبة القلب، يسمى مخطط القلب الكهربائي.

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