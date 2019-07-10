أمينة شلباية توضح الفرق بين كريم البشرة الليلي والنهاري

تتجاهل العديد من الفتيات، الروتين اليومي للعناية بترطيب وتغذية البشرة، الذي يتطلب عادًة استخدام كريم ليلي ونهاري، بل تكتفي أغلبهن باستخدام نوع واحد فقط.

وفي هذا السياق، أوضحت الإعلامية، ملكة جمال مصر السابقة، أمينة شلباية، السيدات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الفرق بين كريم البشرة الليلي، وكريم النهار، ناصحة بضرورة المواظبة على استخدامهما سويًا، بشكل يومي، للعناية بالبشرة بشكل صحي.

وبرزت "أمينة" فوائد كريم النهار، الذي لا غنى عنه، والتي جاءت على النحو التالي:

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- يعمل على ترطيب البشرة.

- يغذي البشرة.

- يحمي من الشمس والعوامل الخارجية.

- يعمل كقاعدة قبل تطبيق المكياج، بدلًا للبرايمر.

وعن كريم الليل، أوضحت "شلباية" إنه يغذى البشرة ويرطبها لأنه يبقي عليها طوال فترة النوم، فضلًا عن كونه مُكمل قوي ومفيد لكريمات النهار.

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