ياسمين صبري أكثر جاذبية وأناقة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبرى لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلةvogue ، والتي ظهرت خلالها بالكثير من الإطلالات المتنوعة والجذابة، وكانت أحدث هذه الإطلالات التى ظهرت بها ياسمين صبرى، هي إطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام شفافة.
واتسم الفستان بصيحة الـ polka dot، حيث كان لونه أبيض ومزين بالنقاط السوداء، وحمل التصميم علامة Dolce & Gabbana، وأكملت إطلالتها بقبعة سوداء من ERDEM، وانتعلت حذاء أسود ذا كعب عالي باللون الأسود من Manolo Blahnik، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.
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