أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في العاصمة الفرنسية باريس

خطفت النجمة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي أنظار محبيها وعدسات المصورين بإطلالة جذابة وانيقة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء، حيث ارتدت "أنجلينا" البالغة من العمر 43 عاما فستانا طويلا بدون أكمام باللون الأبيض المخطط بخطوط رفيعة سوداء اللون، وانتعلت حذاء باللون الأسود، وحملت شالا من الصوف باللون الأبيض على ذراعيها.
النجمة العالمية الحسناء وضعت لمسات من المكياج الرقيق الهادئ، بالإضافة أنها قامت بتصفيف شعرها بشكل مريح لينسدل على كتفيها وظهرها.
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