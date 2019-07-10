"الجوزاء" البسمة لن تفارق وجهه أبدًا و"الحمل" يتعامل مع الانفصال ببساطة

مرحلة الطلاق قد تكون الأسوأ لدى عدد لا بأس منه من الأشخاص، فالإنفصال عن شريك العمر قد يكون من أبشع الأمور التي يمرّ بها الفرد في حياته، طريقة مواجهة الطلاق تختلف من شخصٍ إلى آخر، وهذا الأمر يعود إلى اختلاف الشخصيات الذي يكون متعلّقاً بأسباب عدة منها الأبراج، في هذا المقال، سنكشف لكِ عن الطريقة التي يتعامل فيها كل برج مع الطلاق، تابعي القراءة واكتشفي كل التفاصيل.

برج الحمل

مولود أو مولودة برج الحمل تتمتّع بشخصية متفائلة وقوية، لذا الطلاق لن يردعها عن المثابرة في حياتها والمضي قدماً، من هنا، برج الحمل يتعامل مع الإنفصال عن الشريك بطريقة سهلة وبساتطاعته أن يتخطّى هذه المرحلة الحزينة من دون التوقّف بوجه المصاعب.

برج الثور

قد يجد مولود برج الثور الطلاق أمر بغاية الصعوبة! فهو سيستغرق وقت طويل للمضي قدماً لكن صبره الطويل سيساعده على تخطّي هذه المرحلة والمصالحة مع نفسه حتّى ولو سيأخذ هذا الأمر وقتاً طويلاً.

برج الجوزاء

عندما يمرّ برج الجوزاء بالطلاق، فالجميع سيستغرب هذه الخطوة إذ أن مولود هذا البرج هو من بين الأبراج الأكثر مثابرةً في الحياة الزوجية، بالرغم من هذا وفي حال مواجهة هذا البرج الطلاق، البسمة لن تفارق أبداً وجهه وسيحرص دائماً على إخفاء مشاعر الحزن التي تسيطر عليه.

برج السرطان

يتمتّع هذا البرج بشخصية حنونة وحساسة، من هنا، إذا واجه مولود برج السرطان الطلاق، فهو سيشعر بالتدمير العاطفي بشكلٍ لافت، لذا سيستغرق وقتًا طويلًا للمضي قدمًا ولخوض علاقة عاطفية جديدة.

برج الأسد

بعد الطلاق، مولود برج الأسد سيحرص على إثبات أن شريكه هو السبب وراء هذه المشكلة؛ فبرج الأسد لا يحبّ عندما يشعر بأن غروره قد انكسر، الطلاق يؤلم مولود برج الأسد من العمق، لذا هذا البرج سينظر بطريقة مغايرة على الزواج.

برج العذراء

مولود برج العذراء يهتمّ جداً بمشاعر الأولاد، لذا في حال انتهى الزواج بالطلاق، فهو يحرص دائماً على عدم الكشف عن غضبه أمام الأطفال، وذلك لعدم التأثير سلباً على نفسيتهم. لكن مولود برج العذراء سيحارب بشكلٍ لافت للمحافظة على زواجه وعدم الوصول إلى مرحلة الطلاق.

برج الميزان

مولود برج الميزان سيعتبر الطلاق فرصة له للتقدّم وللنموّ، وسينظر إلى هذه المشكلة بطريقةٍ إيجابية، لكن هذا لا يعني أبداً أن المشاعر المؤلمة لن تسيطر عليه، بل سيمرّ بها مع الحرص على تخطّيها بكل سهولة، باحثاً عن شريك آخر يبادله مشاعر الحب والإحترام.

اقرا ايضاً:

Advertisements

أسبوع إيجابي لمواليد برج الحمل يتسم بالمعنويات المرتفعة

برج العقرب

مولود هذا البرج يقدّم لشريكه مشاعر حب قوية للغاية، لذا في حال التعرّض للطلاق، برج العقرب سيشعر بالغضب والألم، لكن هذه المشاعر ستتحول إلى الإنتقام، خطوة تريحه مع مرور الوقت.

برج القوس

مولود هذا البرج لن يبحث عن الأسباب التي أدّت إلى الطلاق ولن يغوص أبداً بتفاصيل هذه المشكلة، بل على العكس، سيتجاهل هذا الأمر باحثاً عن الوسائل لنكر الآلام والحزن.

برج الجدي

مولود هذا البرج سيحرص على المحافظة على ترابط عائلته مهما كلّف الأمر، لكن في حال علم بأن شريكه يخونه، فكل المشاعر التي كان يكنّها لها ستتدهور وستنتهي كل المفاوضات لنجاح العلاقة الزوجية، بعد الطلاق، برج الجدي سيشعر بالإختناق في داخله، الدموع والكثير من الدموع ستجعله يشعر بالراحة بعد الإنفصال عن الشريك.

برج الدلو

عندما ينتهي الزواج بالطلاق، مولود برج الدلو سيتجاهل مشاعره وسيفكّر بطريقة عقلانية للغاية! لمواجهة هذه المرحلة، مولود برج الدلو سيفضّل قضاء وقت بمفرده بعيداً عن الأقارب والأصحاب.

برج الحوت

بعد الطلاق، مولود برج الحوت سيحيط نفسه بأشخاص يدعمونه ويحبّونه، ولك بهدف ملء الثغرة التي ظهرت بعد انتهاء الزواج. الإكتئاب ستنتابه والبحث عن شريك آخر هو من بين الوسائل التي ستساعده على تخطّي وجع الطلاق.

قد يهمك ايضاً:

تعيش أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

تعيش أجواء متناقضة مليئة بالعنف خلال هذا الأسبوع