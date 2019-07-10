نصيحة مهمة لقائدي الدرجات النارية.. لا تغفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال معهد السلامة للدراجات النارية إن الدراجة النارية تحتاج إلى مسافة كبح أطول مقارنة بالسيارات.

وأوضح الخبراء الألمان أن السبب في ذلك يرجع إلى عدة عوامل، من بينها أنه يتم توزيع حمل العجلة أثناء مناورات الكبح الشديدة بصورة أقوى لدى الدراجة النارية مقارنة بالسيارة، كما أنه موجها للعجلة الأمامية، فضلا عن أن وزن الجسم يشكل ضغطا إضافيا للأمام.

ومن العوامل الأخرى ضيق سطح تلامس إطار الدراجة النارية عن إطار السيارة وارتفاع مركز الثقل، وكذلك قاعدة العجلات الأقصر.

ولهذه الأسباب ينصح الخبراء الألمان قائدي الدراجات النارية بالحفاظ على مسافة أمان كافية عن المركبة الأمامية. وكقيمة استرشادية يمكن تقدير مسافة الأمان المناسبة عن المركبة الأمامية بنصف السرعة، التي تسير بها الدراجة النارية: فعلى سبيل المثال إذا كانت الدراجة تسير على سرعة 80 كلم/س فإن مسافة الأمان ينبغي أن تكون 40 متر تقريبا.