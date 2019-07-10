هل معاناة المرأة من آلام المبيض بعد انقطاع الطمث يستدعي استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
يقول أحد أطباء النساء والتوليد أنه لا حاجة للقلق عندما تشعر المرأة بآلام المبيض بعد أخر حيض لها.
وتشير الطبيبة دوروته شتروك في عدد آب/أغسطس من مجلة "بريجيته " الألمانية المتخصصة في شؤون المرأة إلى أن التغيرات الهرمونية مرتبطة بانقطاع الطمث خلال السنوات الأخيرة.
وعادة ما يكون أخر حيض في حوالي منتصف الفترة الانتقالية لانقطاع الطمث. ولكن حتى تستقر هرموناتهن بالكامل، من المحتمل أن تعاني النساء من آلام في مبايضهن بعد ذلك.
ومن الطبيعي أيضا ألا تحدث الآلام على فترات منتظمة. وأحيانا يمكن أن تكون "آلام منتصف الدورة" المرتبطة بالتبويض في منتصف الدورة الشهرية. وقد يحدث تبويض للمرأة حتى عامين بعد أخر حيض لها ولكن في فترات غير متوقعة تماما.
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