9 سلوكيات يمارسها المسافرون تزعج مضيفات الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تواجه مضيفات الطيران الكثير من الإزعاج من الركاب على متن الرحلات الجوية، لكنهن يحاولن استيعاب هذه التصرفات قدر الإمكان.

ولمعرفة أكثر ما يزعج مضيفات الطيران من تصرفات الركاب، بحسب ما نقل موقع "24" عن صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية إلى 8 مضيفات، كشفت كل منهن عن بعض السلوكيات المنفرة للركاب.

1- وضع السماعات أثناء خدمة الأطعمة والمشروبات

تضطر المضيفات إلى تكرار سؤال الركاب عن ما يرغبون بتناوله من أطعمة ومشروبات، بسبب وضعهم سماعات الأذن.

2- الإلحاح للتخلص من مخلفات الطعام

تتبع المضيفات روتيناً محدداً لتقديم الأطعمة والمشروبات، ومن ثم إزالة بقايا الطعام والقمامة، لكن بعض الركاب يرغبون بالتخلص من بقايا وجبتهم بمجرد الانتهاء منها.

3- عدم اتباع تعليمات حزام الأمان

لا يأخذ بعض الركاب أضواء حزام الأمان على محمل الجد، ويهملون ربط الحزام عندما يُطلب منهم ذلك، فتضطر المضيفات إلى تفقد كافة المقاعد للتأكد من ربط الركاب لأحزمة الأمان.

4- تغيير المقاعد باستمرار

يجهل الكثير من الركاب أن عليهم الالتزام بالمقعد المحدد لهم على متن الطائرة، ويحاولون الانتقال من مقعد إلى آخر، أو الجلوس في مقعد شخص آخر، غير مدركين أن بعض الركاب يدفعون رسوماً إضافية لحجز مقاعد محددة على متن الطائرة.

Advertisements

5- التسبب بالفوضى

تشكو العديد من مضيفات الطيران من الفوضى التي يتسبب بها بعض الركاب، وخاصة عند تناول وجبات الطعام والمشروبات، حيث تجد المضيفة نفسها مضطرة إلى الكثير من عمليات التنظيف.

6- عدم الاهتمام بتعليمات المضيفة

عادة ما تقوم المضيفات بشرح تعليمات السلامة على متن الطائرة، لكن بعض الركاب ينشغلون بهواتفهم أو بالأحاديث الجانبية، وهذا ما يسبب الإزعاج للمضيفات.

7- الضغط على جرس الاستدعاء دون سبب

يعبث البعض بجرس استدعاء المضيفات دون سبب، مما يجعل المضيفة تشعر بالضيق، لأنها غالباً ما تكون منشغلة بأعمال أخرى على متن الطائرة.

8- عدم احترام عمل المضيفة

يتعامل العديد من المسافرين مع مضيفات الطيران باعتبارهن مجرد مضيفات عاديات، غير مدركين أنهن مدربات للتعامل مع العديد من الأوضاع، مثل الحالات الطبية والتهديدات الإرهابية والحالات الطارئة.

9- لمس المضيفة للفت انتباهها

هذه عادة تزعج الكثيرين وليس فقط مضيفات الطيران، حيث يكفي أن تستدعي المضيفة بطريقة لطيفة إذا كنت بحاجة إلى المساعدة.