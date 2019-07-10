7 علامات إن وجدت إحداها على المراهق فاحذر من تفكيره في الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قد يقع العديد من المراهقين والمراهقات ضحية التنمر عبر الإنترنت، وقد تؤدي هذه الضغوط التي يعيشها الضحية إلى الانتحار. فقد ارتفع معدل الانتحار بنسبة ملحوظة في السنوات الأخيرة. هذه بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها، حسبما جاء موقع "DW":

وأظهرت دراسة حديثة ارتفاع معدلات الانتحار بين المراهقين في الولايات المتحدة، وخاصة بين الذكور. فقد ارتفع معدل الانتحار بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 19 عاماً من 8 لكل 100ألف إلى 12 لكل 100 ألف بين عامي 2007 و 2017 .

وقال أورين ميرون، المؤلف الرئيسي للدراسة وزميل باحث في كلية الطب بجامعة هارفارد لـDW: "إنه تهديد حقيقي للغاية". "نود جميعاً أن نعتقد أنه لن يحدث لنا".

معظم الأشخاص الذين تراودهم الأفكار الانتحارية هم في الحقيقة لا يودون الموت، بل لا يرغبون بمتابعة الحياة التي يعيشونها لذا من الممكن مساعدتهم قبل إقدامهم على ذلك. إذ من الممكن رصد بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الشخص انتحاري، أهمها:

1-الحديث عن الفكرة

يجب أن تؤخذ على محمل الجد عبارات مثل "لن أكون مشكلة بالنسبة لك لفترة أطول" أو "سأقتل نفسي"، حتى لو بالمزاح. قد لا يتم التعبير عنها حرفياً، ولكن قد يتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

2-سلوك التدمير الذاتي

وقالت كريستين هادفيلد، أستاذة علم النفس المساعدة في جامعة كوين ماري في لندن: "من المحتمل أن يحاول المراهقون الذين يؤذون أنفسهم الانتحار". قد يؤذون أنفسهم للحصول على الاهتمام، ولكن في مرحلة لاحقة قد يقدمون على الانتحار.

3- الانسحاب اجتماعياً

قد يكون الانسحاب أو الابتعاد عن العائلة والأصدقاء مؤشراً على الأفكار الانتحارية. وأوضحت هادفيلد: "الناس أقل عرضة للإصابة بمشاكل نفسية إذا كان لديهم الكثير من الدعم الاجتماعي".

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من المهم أن يبدي الآباء اهتماماً إذا لاحظوا أن أطفالهم ينسحبون من دوائرهم الاجتماعية، ومن المهم أيضاً أن يخبروهم بأنهم إلى جانبهم وسيدعمونهم مهما كلف الأمر، ومن الضروري طلب المساعدة من معالج نفسي إذا كان المراهق غير راغب بالتحدث إلى والديه.

4-الشعور بالضغط أو اليأس

قد يقول المراهق: " أكره حياتي".. اطلب من ابنك المراهق التحدث عن مشاعره والاستماع إلى ما يقوله دائماً. وحاول أن تمده بالأمل دائماً وأن هناك حلاً لكل مشكلة.

5-تغيير الروتين اليومي

على سبيل المثال، إذا كان ينام لأوقات قصيرة وفجأة أصبح ينام لساعات طويلة أو العكس.

6-التخلي عن ممتلكاتهم

إذا أعطى مراهق ممتلكات ثمينة دون أي تفسير منطقي لذلك، فتحدث معه. بحسب هادفيلد "هذه علامة على أنهم وضعوا خطة."

7. التغيرات الشخصية، وتقلب المزاج ، والقلق والإثارة

على الرغم من أن سن المراهقة سن التقلبات المزاجية، إلا أن المراقبة مطلوبة. تاريخ العائلة من اضطرابات المزاج أو السلوك الانتحاري هو عامل خطر للانتحار في سن المراهقة.

إذا كان ابنك المراهق يظهر أي من علامات التحذير السابقة الذكر، فتحدث إليه حول هذا الموضوع.

وقالت هادفيلد: "في حال لاحظت أي تغيير على ابنك المراهق تحدث إليه مباشرة، فمن الضروري وجود الوالد/ة الداعم المحب إلى جانبه..اسأل بشكل استباقي عن الخطأ وقدم المساعدة، لأن المراهقين قد لا يأتون إليك أولاً. لا تنتظر".