مبروك عطية: "الست متصرفش مليم في البيت ولو مرتبها 10 آلاف جنيه"

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن المرأة لا يحق لها أن تنفق على زوجها وأبنائها، لأن الإنفاق للرجال في الأصل.

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الأصل الأصيل في دين الله، وفي عرف النبلاء الأسوياء ألا مليم على امرأة حتى لو بتاخد 10 آلاف جنيه وهو بياخد 500 جنيه وهو ده الأصل الأصيل".

وأضاف عطية أنه لا يجرؤ عالم أن يقول لزوجة أن تساعد زوجها إلا من باب سنة المواساة، حيث كانت السيدة خديجة -رضي الله عنها - تواسي سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بمالها جهادًا في سبيل الدعوة.

وتابع: "خارجة من بيت أبوها داخلة بيت العنتبلي يبقى العنتبلي شايل الليلة كهرباء ومية والأكل ومشتهاها وعلى قد لحافك مد رجليك، وده مبدأ ديني".

ورد عطية على نصيحة البعض للزوجات بأن يساعدن أزواجهن ماديًا بحجة "خلي المركب تمشي" مرددًا "انشالله ما مشيت"، قائلا إن المرأة تساعد من باب مواساة بطريقة "ادفعي يوم و10 لا ومتبقاش منتظمة" مستنكرًا: "أنا راجل مسلم وعارف اللي عليا آخد منها ازاي".

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وحذر عطية من خطورة كلمة "شيلي" التي يوجهها البعض لزوجاتهم ويقولوا لهم "شيلي عيالك"، مشددًا "الكلمة دي ممكن تخلي السما تزلزل قبل الأرض لأنه من تغيير خلق الله، أن تنفق المرأة ويمتنع الزوج عن الإنفاق".

وأوضح عطية الحكم الشرعي في عدم قدرة زوج على الإنفاق على زوجته: "إذا عجز الزوج عن الإنفاق يطلق ولو واحد ممتنع عن الإنفاق عن زوجته وعياله القاضي يبيع ممتلكاته عشان ينفق على مراته".

وتابع: "البوك مفتوح قبل المحظفة واللي يعمل كده واطي وأعلنها.. الأصل أن لا شيئ عليها وتتدلع وتؤمر وعلى حسب طاقته"، مشددًا على أن إنفاق الزوجة يكون بالرضا المعتبر شرعًا.

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