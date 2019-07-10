الطحال عضو يوجد مباشرة أسفل القفص الصدري، وقد تتسبب عدد من حالات العدوى والأمراض في تضخم الطحال، ومن الممكن أن يكون تضخم الطحال مؤقتًا، وفقًا للعلاج، ومن أعراض التهاب الطحال كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

أعراض التهاب الطحال

الألم أو الشعور بالامتلاء في الجزء العلوي الأيسر من البطن، والذي ربما ينتقل إلى الكتف الأيسر.

الشعور بامتلاء البطن دون تناول الطعام أو بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام نتيجة لضغط الطحال المتضخم على المعدة.

الأنيميا.

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الإرهاق.

العدوى المتكررة.

سهولة النزف.

أسباب التهاب الطحال

حالات العدوى الفيروسية.

حالات العدوى البكتيرية، مثل مرض الزهري أو العدوى في البطانة الداخلية للقلب، والعدوى الطفيلية مثل الملاريا.

تليف الكبد وأمراض أخرى تؤثر عليه.

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