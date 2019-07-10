6 خدع بسيطة للحصول على رسمة آيلاينر مثالية

مكياج العيون هو جزء أساسي وضروري للحصول على مكياج وجه ناجح. يبذل الكثير منّا الكثير من الجهد لتطبيق مكياج العين حتى لو لم نفعل نفس الشئ بالنسبة لمكياج الوجه. لكن مع ذلك، يظل الحصول على مكياج عيون دراماتيكي هو أمر صعب.

بالنسبة للمبتدئات، قد يكون رسم العين بطريقة صحيحة هو أهم ما يحرصن على تعلمه. نقدم إليكِ اليوم مجموعة من الخدع البسيطة التي تساعدك على رسم الآيلاينر بسهولة خلال دقيقة واحدة والتي ستساعدك حتماً على تطبيق مكياج عيون مثالي كالمحترفين.

إليكِ أهم الحيل والنصائح لرسم الآيلاينر بطريقة مثالية.

1- توصيل النقاط

قد تكون تلك هي واحدة من أقدم الخدع المناسبة للمبتدئات للحصول على نتائج مثالية عند رسم الآيلاينر. استخدمي الآيلاينر السائل أو الجل لاتباع تلك الطريقة. فما عليكِ سوا وضع بضع نقاط صغيرة أعلى الجفن العلوي، ثم قومي بتوصيلها معاً باستخدام خطوط صغيرة. بعد ذلك، يمكنكِ تكثيف الخط أو تركه دقيقاً.

2- تجنبي شد الجفون

عند رسم الآيلاينر، لا تقومي بشد الجفون العليا، فيتسبب ذلك في تلطخات الآيلاينر وحدوث فوضى كبيرة. للتخلص من تلطخات الآيلاينر، استخدمي أعواد القطن واغمسيها في القليل من الفازلين لتعمل على إزالة أي بقع أو تلطخات من الآيلاينر أو الماسكارا أيضاً.

3- الشريط اللاصق للحصول على عين القطة

رسمة عين القطة هي من رسومات الآيلاينر المميزة والتي تعتمدها الكثير من النجمات. يمكنكِ أيضاً الحصول على رسمة عين القطة باتباع حيلة بسيطة. الشريط اللاصق من الوسائل السريعة والتي تساعدك على رسم الآيلاينر بسهولة. قومي بوضع قطعة من الشريط اللاصق أعلى الجفن العلوي وأسفل الجفن السفلي كذلك. قومي بتحديد الخطوط اللازمة للحصول على رسمة العين بشكل دقيق.

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4- استخدمي ظلال الجفون

كثيراً ما قد نتفاجئ بنفاذ الآيلاينر، والذي قد يشعرك بالانزعاج الشديد. للتغلب على هذا الأمر، استخدمي ظلال الجفون. اختاري ظل الجفون باللون الأسود أو البني الداكن وباستخدام فرشاة مبللة بالقليل من الماء قومي بتحديد الجفون.

5- توسيع العيون باستخدام الآيلاينر

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على عيون تبدو أوسع، استخدمي الآيلاينر الأبيض بدلاً من الأسود أسفل العين. فيساعد اللون الأبيض على منحك عيون مشرقة بمظهر أوسع.

6- ثبات الآيلاينر

للحصول على آيلاينر ثابت بعيداً عن التلطخات والذوبان، اتبعي تلك الحيلة البسيطة. يمكنكِ استخدام ظلال الجفون باللون الداكن، فتلعب دور حيوي في تثبيته. قومي بنثر القليل من ظلال الجفون على الآيلاينر مع دمجه جيداً باستخدام فرشاة مناسبة.

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