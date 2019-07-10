القبض على عارضة الأزياء الأمريكية كينزي فولانسكي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت كينزي فولانسكي، عارضة الأزياء الأمريكية، التي اشتهرت مؤخرا بعد اقتحامها لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم بين ليفربول وتوتنهام، أنها حاولت تكرار التجربة باقتحام نهائي بطولة “كوبا أميركا”، لكن محاولتها باءت بالفشل.
كينزي قالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: أعترف، لقد حدد الفائز بلقب كوبا أميركا، ولكن كانت لدينا محاولة جهنمية، وصلنا البرازيل مستضيفة بطولة كوبا أميركا 2019، وتوجهنا إلى مقاعدنا في الملعب، لكن انتهى الأمر بالقبض على فيتالي (صديقها) من قبل 20 حارسا أمنيا.
الفتاة أضافت: تم الإفراج عنا الآن، ونستمتع بوقتنا في البرازيل.. إذا كنت خائفا من الفشل، فلن تنجح أبدا.
عارضة الأزياء اكتسبت شهرة جارفة، بعد اقتحامها ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال لقاء ليفربول وتوتنهام هوتسبير والذي انتهى بفوز “الريدز” (1-صفر)، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر الماضي.
وبعد هذا الاقتحام ارتفع عدد متابعي عارضة الأزياء الأمريكية في موقع “إنستجرام”، بشكل رهيب خلال ساعات، من 600 ألف متابع إلى 3 ملايين.
تجدر الإشارة إلى أن نهائي بطولة “كوبا أميركا” أقيم الأحد الماضي على ملعب “ماراكانا” في ريو دي جانيرو، وانتهى بفوز البرازيل على بيرو بثلاثة أهداف لهدف واحد.
وفرضت الشرطة الإسبانية على الفتاة غرامة 10 آلاف يورو، بتهمة الترويج لموقع إباحي، إذ ارتدت ثياب سباحة مكتوبا عليها شعار الموقع الذي يعود لصديقها فيتالي زدوروفيتسكي المنتمي لأصول روسية، والمقيم في الولايات المتحدة، والذي سبق أن اقتحم هو نفسه أيضا الملعب إحدى المرات السابقة عام 2014.
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