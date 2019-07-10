روان بن حسين تحتفل بتخرجها وترد على المشككين في شهادتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، بتخرجها من الجامعة في لندن، ونشرت صور من حفل التخرج عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ورغم صور التخرج التي نشرتها من حفل التخرج إلا أنها تلقت العديد من الانتقادات والتعليقات الغريبة من بينها اتهامها بشراء الشهادة الجامعية.

وردت روان بن حسين، على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة: «حق كل شخص باركلي شكرًا جزيلًا ما قصرت.. وعقبالكم يا رب والله يسعدكن عشرات السعادة اللي أنا فيها.. وحق كل شخص كتبلي كومنت يلوع القلب مثل وجه مثل بكام اشتريتي الشهاده أو متى ذاكرتي».

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وأضافت: «لأحب أقولكم إني تخرجت واليوم كان تخرجي.. وأحب أقولكم جامعة في لندن بريطانية والجامعات الإنجليزية ما عندها تشتري شهادة أو متى ذاكرتي».

وكانت روان، قد نشر صور بملابس التخرج، وعلقت عليها قائلة: «قبل 4 سنوات، قررت أنتقل من لوس أنجلوس إلى لندن لألتحق بكلية القانون، درست سنة تحضيرية في جامعة كنقز كولج لندن قبل ما ابتدى دراسة بكالريوس القانون في جامعة ويستمنستر».

وأضافت: «الثلاث سنوات اللي فاتوا ما كانوا الأفضل ولا الأسهل، واجهت فيهم تحديات بس أكيد علّموني الكثير، ممتنة أني قضيت هالوقت في واحدة من أفضل مدن العالم، ممتنة لصداقات كوّنتها على مدار السنين، شكرا لندن، رح أشتاقلك».