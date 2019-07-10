أعلن المنتج المصري أحمد البنا، انفصاله عن زوجته المطربة السورية وعد البحري، بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات، أنجبا خلالها نجلهم الوحيد عيسى.
وأصدر "البنا"، بيانًا عبر مكتبه الإعلامي، جاء فيه إن "الطلاق حدث في شهر ديسمبر 2018 في أجواء هادئة وبمنتهي التفاهم والتراضي بينه وبين وعد، ولكنه فضل التكتم على خبر الطلاق مراعاة لخصوصية الحياة الشخصية له ولطليقته وعد البحري والتي طالما لم يفضلا أبدا طوال السنوات الماضية أن تتدخل فيها الصحافة".
وأوضح أنه كشف عن خبر الطلاق الآن بعد تداول الأخبار المثيرة حول ذلك الموضوع، وخاصة بعدما لاحظ الجميع، وكذلك الأوساط الصحفية ظهورهما كلا على حده في المحافل الفنية، لذلك قرر تأكيد خبر الطلاق فعليا أمام الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر طلاق الفنانة السورية وعد البحري من زوجها المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.