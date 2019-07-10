طلاق الفنانة السورية وعد البحري من زوجها المصري

أعلن المنتج المصري أحمد البنا، انفصاله عن زوجته المطربة السورية وعد البحري، بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات، أنجبا خلالها نجلهم الوحيد عيسى.

وأصدر "البنا"، بيانًا عبر مكتبه الإعلامي، جاء فيه إن "الطلاق حدث في شهر ديسمبر 2018 في أجواء هادئة وبمنتهي التفاهم والتراضي بينه وبين وعد، ولكنه فضل التكتم على خبر الطلاق مراعاة لخصوصية الحياة الشخصية له ولطليقته وعد البحري والتي طالما لم يفضلا أبدا طوال السنوات الماضية أن تتدخل فيها الصحافة".

وأوضح أنه كشف عن خبر الطلاق الآن بعد تداول الأخبار المثيرة حول ذلك الموضوع، وخاصة بعدما لاحظ الجميع، وكذلك الأوساط الصحفية ظهورهما كلا على حده في المحافل الفنية، لذلك قرر تأكيد خبر الطلاق فعليا أمام الجميع".

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