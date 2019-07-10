طريقة عمل الكاتشب

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"الكاتشب" من الأطعمة، التي يحبها البشر من مختلف الفئات العمرية، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعداده في المنزل، نظرًا لمذاقه المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير "الكاتشب" على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "CBC سفرة":
المقادير:
كوب من صلصة الطماطم
فلفل أسود
ملعقتان كبيرتان من النشا
ربع كوب سكر
كوبان من الماء
ربع كوب خل
ملح
ملعقة صغيرة من بصل بودر
طريقة تحضير
مزج الصلصة والنشا والماء في حلة على النار حتى الغليان.
- إضافة البصل البودر والخل والفلفل الأسود والسكر والملح.
- ترك الخليط حتى يبرد، ثم يحفظ في الثلاجة.
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