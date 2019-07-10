في ذكرى وفاة عمر الشريف .. سيدات أثرن في حياة "لورانس العرب"

"لورانس العرب"، هو اللقب الأشهر للنجم العالمي عمر الشريف، وهو مأخوذ من اسم الفيلم الذي شارك فيه، وهو من إخراج المخرج البريطاني العالمي ديفيد لين عام 1962، 10 يوليو، تحل ذكرى وفاة عمر الشريف، ولا يمكن الحديث عنه دون التطرق إلى الحب في حياته، بداية من قصة الحب التي لن يمحوها الزمن وبطلتها زوجته الوحيدة فاتن حمامة، وهز خبر زواجهما ثم طلاقهما أرجاء الوطن العربي، مرورًا بأشهر نجمات العالم اللاتي ظهرن بجواره وشاركهن أدوار البطولة.

رصد "هُن"، أبرز النساء اللاتي أثر وجودهن في حياة الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

يان لي مولر

هي بطلة أول قصة حب في حياة عمر الشريف، والقصة حدثت في باريس، حيث التقيا هناك ولكن رفض والده بشدة الزواج منها، بسبب اختلاف الدين، لتكون يان لي مولر الصدمة الأولى في حياة الشريف، خصوصًا بعد زواجها من شاب آخر.

باربرا سترايساند

ولدت في 24 أبريل 1942 في نيويورك، وهي مغنية وممثلة أمريكية، ولدت سترايساند في مدينة نيويورك لعائلة يهودية.

وكانت بطلة فيلم فتاة مرحة، للفنان عمر الشريف، وقال عنها إنها كانت تمتلك صوتا ملائكيًا، ووقع في غرامها لعدة أشهر، كما أنها كانت تتمتع بحس كوميدي، إلا أن قصتهما لم تكتمل، وانفصلا بعد أشهر من العلاقة العاطفية التي ربطت بينهما.

أنوك إيميه

ولدت أنوك إيميه في باريس، وانتشر العديد من الأقاويل بارتباطهما، وخصوصًا بعد حواره لإحدى الصحف، وصرح خلاله عن وقوعه في غرام الممثلة الفرنسية وخصوصًا بعد فيلم الموعد، حيث حاولت إظهار له الحب الذي أبهره وجعله يتشبث بالفتاة الرقيقة التي اقتحمت بهدوء حياته فجأة حتى صارت ملمحًا أساسيًا فيها، لا يمكن الاستغناء عنه، وصرح فيما بعد أنه فكر بالفعل الارتباط بها ولكن القدر فرق بينهم.

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جولي آندروز

ممثلة سينمائية ومسرحية ومؤلفة بريطانية قدمت العديد من الأفلام، كانت النجمة البريطانية جولي اندروز من أكثر النساء ظهورًا مع "الشريف"، من خلال اللقاءات الفنية والحوارية على شاشات التليفزيون العالمية، وتتحدث دائمًا عنه باعتباره نجمًا يستحق الإشادة بفنه، وكانت أشهر الأعمال التي قدمتها معه فيلم Top secret عام 1984.

سهير رمزي

بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب، تم الإعلان عن خطوبة سهير رمزي على عمر الشريف، ولكنهما انفصلا على الفور، وبعد ذلك ترددت شائعات حول زواجهم السري، ولكن نفى عمر الشريف ذلك قائلاً إن علاقتهما لم تتجاوز الإعجاب.

فاتن حمامة

قصة حب عمر الشريف وفاتن حمامة هزت الوسط الفني، عام 1954، وتزوج عمر الشريف فاتن حمامة عام 1955 بعد إعلان إسلامه، وأنجبا ابنهما طارق وهو الابن الوحيد للشريف، ونهاية الزواج كانت في هدوء يليق بهم، ولم يتزوج الشريف بعدها ليدل على مدى إخلاصه لها.

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