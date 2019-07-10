وفيات بسبب الحمل.. كيف تقي نفسك من مضاعفات الولادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أوضح مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أن أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالحمل يمكن الوقاية منها.

وبحسب التقرير الجديد الصادر عن المركز، هناك حوالي 700 امرأة أمريكية يموتن كل عام بسبب المضاعفات المرتبطة بالحمل، لكن يمكن تجنب حوالي 60٪ من هذه الوفيات، وأكد المركز أن حالات الوفاة المتعلقة بالحمل لا تحدث قبل أو أثناء الولادة ولكن يمكن أن تحدث بعد مرور عام كذلك على الولادة، وفقًا لما ذكر موقع"livescience".

وجد الباحثون أن حوالي 31 ٪ من الوفيات المرتبطة بالحمل تحدث أثناء الحمل، بينما 36 ٪ عند الولادة أو بعد أسبوع، و33 ٪ يحدث بين أسبوع وسنة بعد الولادة.

وقالت الدكتورة آن شوتشات، نائبة مدير المركز في مؤتمر صحفي: "إن أسباب وفاة النساء نتيجة الحمل يمكن الوقاية منها إلى حد كبير".

الوفيات المأساوية

وحلّل التقرير البيانات الخاصة بحالات الوفاة المرتبطة بالحمل في الولايات المتحدة من عام 2011 إلى عام 2015، موضحًا أن أسباب الوفاة تراوحت بين مضاعفات الحمل أو حالات مرضية زادت سوءًا بسبب الحمل.

وحدثت حوالي 3400 حالة وفاة مرتبطة بالحمل خلال الخمس سنوات، بمعدل 17 حالة وفاة لكل 100000 مولود حي.

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وتعد أمراض القلب والسكتة الدماغية الأكثر ارتباطًا بثلث حالات الوفيات الناتجة عن الحمل بشكل عام أثناء الولادة.

أما أكثر أسباب الوفاة شيوعًا هي حالات طوارئ الولادة، مثل النزيف الحاد و"انسداد السائل الأمنيوسي"، الذي يحدث عندما يدخل السائل الأمنيوسي في مجرى دم الأم.

أما في الأسبوع التالي للولادة فهي، النزف الحاد والعدوى وارتفاع ضغط الدم بسبب الحمل، أما في الفترة ما بين ستة أسابيع إلى سنة واحدة، كان السبب الأكثر شيوعًا للوفاة هو اعتلال أو ضعف عضلة القلب.

أساليب الوقاية

حدد التقرير أيضًا عددًا من العوامل التي تسهم في وفيات الأمهات، بالإضافة إلى طرق معالجتها.

على سبيل المثال، يجب على مرافق الرعاية للأم أثناء الولادة أن يكون لديه خبرة عالية، تسمح له بالتعامل مع حالات الطوارئ أثناء الولادة، والمضاعفات المهددة للحياة.

وكذلك على المستشفيات توفير تدريب "محاكاة" للعاملين حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالولادة وتنفيذ الأمور اللازمة لإنقاذ الأم.

ويمكن للأطباء أيضًا مساعدة النساء على إدارة الحالات المزمنة التي يمكن أن تسهم في المضاعفات المرتبطة بالحمل، بجانب تثقيف مرضاهم عن هذه المضاعفات.