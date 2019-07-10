الامارات | مشروع إماراتي - صيني لمحاكاة الحياة على المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع إماراتي - صيني لمحاكاة الحياة على المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم جامعة دبي إطلاق مشروع طموح لمحاكاة الحياة على المريخ، في مختبر خاص، بالتعاون مع مجموعة وورلد ميشن وورلد الصينية. ويندرج المشروع في إطار استراتيجية الإمارات لتطوير علوم الفضاء، والوصول بها إلى الريادة عربياً. ويمنح مختبر ميشن زي الفضائي، فرصة لطلبة الإمارات لخوض تجربة الحياة في الفضاء، والعمل إلى جانب خبراء وباحثين متخصصين في مجالات الفضاء والتقنيات المستقبلية.

وحسب «مرصد المستقبل»، التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، قال رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، إن المشروع يهدف إلى «تزويد طلابنا بالأدوات والمهارات اللازمة لإعدادهم لمهن مستقبلية مشرقة وناجحة، ونتطلع إلى إنشاء مختبر المستقبل في الجامعة، ليكون خطوة أساسية نحو تمكين طلابنا وتعزيز قدراتهم».

وأطلقت الإمارات في مارس الماضي، استراتيجيتها الوطنية لقطاع الفضاء 2030، التي تشرف على تنفيذها وكالة الإمارات للفضاء، لتنظيم القطاع وتنميته على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي، وتوجيه الأطراف المعنية والشركات العاملة والمشغلة لقطاع الفضاء ومختلف المشروعات المحلية، نحو سبل توطينه ودفع مسيرته، من خلال تنفيذ برامج ومهام طموحة في الفضاء، وتعزيز جهود البحث والتطوير، وتوسيع نطاق استغلال الفضاء، وفرص الاستفادة العلمية والتقنية من تطبيقات الفضاء، وخلق بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خبرات متخصصة، وجذب أهم العقول، وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون على المستوى الإقليمي والمحلي، وفقاً لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتتبنّى الاستراتيجية ستة أهداف أساسية، هي توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتقنيات الفضاء، وإطلاق مهام فضائية علمية واستكشافية ملهمة، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء، وتشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع، من خلال تطبيق أكثر من 20 برنامجاً شاملاً، ونحو 80 مبادرة.

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وتتصدر الإمارات، الدول العربية في الاهتمام بعلوم الفضاء، ما تجلى في إنشاء الوكالة الإماراتية لعلوم الفضاء. وفي أول مشروع عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر، تعتزم الإمارات إطلاق مسبار الأمل من الأرض في يوليو 2020، ليصل إلى المريخ مطلع عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس الدولة.

كما أطلقت الإمارات أواخر سبتمبر 2017، مشروعاً لبناء مدينة المريخ العلمية؛ وهي أول مدينة علمية في العالم تحاكي بيئة المريخ وطبيعته المناخية، وأكبر مدينة فضائية تجريبية في العالم، تبلغ كلفة بنائها 137 مليون دولار، ويرغب القائمون عليها في أن تكون نموذجاً عملياً صالحاً للتطبيق على المريخ.

وكثفت دولة الإمارات، في الآونة الأخيرة، من استضافتها مؤتمرات فضاء عالمية، في إطار استراتيجيتها الطموحة لتطوير علوم الفضاء، واحتلال الريادة عربياً في هذا المجال، ومنها استضافتها مؤتمر الفضاء العالمي في مارس الماضي. وتحضر إمارة دبي لاستضافة المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2020، أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم، في مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء في أكتوبر العام المقبل، للمرة الأولى في العالم العربي.

رئيس جامعة دبي عيسى البستكي:

«المشروع يهدف إلى تزويد طلابنا بالأدوات والمهارات اللازمة، لإعدادهم لمهن مستقبلية مشرقة وناجحة».