الامارات | حِرَف يدوية وفنون تشكيلية في «جزيرة النور»

شكرا لقرائتكم خبر عن حِرَف يدوية وفنون تشكيلية في «جزيرة النور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فنون إبداعية وورش وأنشطة تفاعلية تقدمها جزيرة النور، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، خلال برنامجها الصيفي، الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، ويستهدف زوار الجزيرة، صغاراً وكبار، ويشجعهم على استثمار أوقاتهم وتنمية مواهبهم الفنية وذائقتهم الجمالية.

ويضم البرنامج باقة من ورش العمل التعليمية والأنشطة الإبداعية الممتعة، مثل ورشة عمل فن اللاتيه (إعداد القهوة مع الحليب)، وورشة تزيين الكب كيك، وورشة لوّن مجموعتنا، وورشة ارسم معنا، والفعاليات الحرفية، وورشة تصميم المجوهرات من وحي الطبيعة التي تُقدمها مصممة المجوهرات الألمانية، ليا ستيلين، الحائزة عدداً من الجوائز العالمية.

ويشهد البرنامج، منذ انطلاقته في منتصف يونيو الماضي حتى الآن، إقبالاً جماهيرياً مميزاً من مختلف الفئات العمرية، الذين استمتعوا بإعداد وتزيين قوالب الكب كيك والتعرف إلى أسرار إعدادها، إلى جانب طرق إعداد القهوة بمختلف المذاقات، بالإضافة إلى الحصول على النصائح والإرشادات التي تُوفرها الورش المتنوعة ويُشرف على تقديمها نخبة من المتخصصين.

وتتيح ورشة عمل تصميم المجوهرات من وحي الطبيعة، لعشاق التصميم في مجال إكسسوارات الأزياء والجماليات، الفرصة لاستكشاف أسرار صناعة المجوهرات، من خلال صناعة القلائد وإكسسوارات الأزياء الأخرى بأنفسهم، تحت إشراف مصممة المجوهرات والصائغة الألمانية المقيمة في دبي، ليا ستيلين.