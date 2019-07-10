الامارات | «الفجيرة الثقافية» تناقش جودة الخدمات لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الثقافية» تناقش جودة الخدمات لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم «مجلس زايد لأصحاب الهمم»، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، جلسة حوارية بعنوان: «التحضير للإجازة الصيفية لأصحاب الهمم»، وذلك في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور هدى الدهماني، نائب رئيس جمعية الفجيرة الثقافية، ومهرة الهاجري، المدير المالي في جمعية الإمارات للتوحد، وعدد من المختصين والإعلاميين.

وتحدثت ريم الهاجري، أمين السر العام لجمعية الإمارات للتوحد، خلال الجلسة، التي جاءت ضمن فعاليات مهرجان «قيّظ في الفجيرة»، عن الطرق السليمة في التعامل مع أصحاب الهمم خصوصاً خلال فترة الصيف، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة من ذوي التوحد وأسرهم في الدولة.

وفي ختام الجلسة، شكرت هدى الدهماني جمعية الإمارات للتوحد على جهودها الكبيرة في ترسيخ قيم الاندماج الاجتماعي السليم لأصحاب الهمم مع بقية أفراد المجتمع، مشددةً على ضرورة استمرار التواصل مع المؤسسات الوطنية، لما فيه خدمة الإنسان والمجتمع، ثم قدمت للمشاركات شهادات تقديرية.