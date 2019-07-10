الامارات | أفراح الشبلي والحميري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سعيد مهنا سعيد الشبلي حفلاً، بمناسبة زفاف نجله عمار إلى كريمة خليفة عبدالله عامر الحميري. حضر الحفل، الذي أقيم بصالة أفراح الظاهر في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض فنية تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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