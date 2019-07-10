الامارات | أفراح النيادي والكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النيادي والكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يوليو 2019 احتفل علي خديم النيادي بزفاف نجليه هيثم ومحمد، إلى كريمتي سلطان عبدالله سلطان الكعبي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أعراس هيلي في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين والشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء، وتضمن الحفل عروضاً فنية تراثية. العين - الإمارات اليوم Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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