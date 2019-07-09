خلطات طبيعية لمعالجة تجاعيد تحت العين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 11:38 مساءً - إذا كنت من السيدات اللاتي يعانين من تجاعيد منطقة تحت العين الحساسة، يمكنك معالجة هذه المشكلة بواسطة مجموعة من الخلطات الطبيعية، معظمها يسهل تطبيقها في المنزل.



ومن المعروف أن منطقة محيط العين تحتاج دائماً إلى عناية خاصة والتي تختلف عن بقية مناطق الوجه؛ لأن البشرة تكون حساسة.

خلطات طبيعية للتخلص من تجاعيد منطقة محيط العين الحسّاسة



خلطة زيت الزيتون، والخيار لمحاربة التجاعيد:

عالجي تجاعيد تحت العين



قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح رقيقة وضعيها على منطقة العين بعد تغطيسها بزيت الزيتون، واتركيها لمدة عشرين دقيقة. أزيلي الشرائح من بعدها، واغسِلي المنطقة وجفّفيها بلطف. اعتمدي هذه الوصفة ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً.

خلطة العسل للتخفيف من التجاعيد وتنعيم البشرة:

يعتبر العسل من المكونات المهمّة جداً للعناية بالبشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة، فهو يقدم ترطيباً مكثفاً للبشرة ويَزيدها نعومة. قومي بتمديد العسل على منطقة محيط العين بالتساوي، واترُكيه لمدة ما بين نصف الساعة والساعة، ثم أزيلي بالكمادات الساخنة بلطف، وأعيدي التكرار يومياً، في أوقات المساء قبل الخلود إلى النوم وبعد تنظيف البشرة.

خلطة الموز للتخلص من علامات تقدم سن البشرة:

خلطات طبيعية لمعالجة تجاعيد العين

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يمكن اعتماد ثمرة الموز لمعالجة التجاعيد والتخلص منها، كون هذه الفاكهة تحتوي على الكثير من الفوائد والمكونات التي تحارب علامات تقدم سن البشرة. قومي بهرس موزة، ثم تمديدها على منطقة محيط العين الحسّاسة. ويمكن أيضاً إضافة العسل إلى الخليط. دعيه لمدة نصف ساعة ثم أزيليه بالماء الفاتر، وأعيدي التكرار ثلاث مرات أسبوعياً.

عصير البرتقال لمحاربة التجاعيد:

يساهم عصير البرتقال في العناية بالبشرة، والتخلص من البثور والشوائب من عليها، من ضمنها التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة. ينصح بعصر ثمرة من البرتقال، ثم باستخدام الكمادات، وتمديدها على البشرة عند منطقة محيط العينين الحسّاسة بلطف. اتركي العصير لفترة قصيرة ليجف ثم أزيليه، واعتمدي هذه الوصفة قدر الحاجة، وستلاحظين النتائج الفعالة تجاه بشرة تخلو من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

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