لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. هذه التمارين مفيدة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن تمارين الاسترخاء تتمتع بفائدة كبيرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم؛ حيث إنها تحارب التوتر النفسي، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن أفضل تقنيات الاسترخاء تتمثل في ممارسة رياضات قوة التحمل لمدة نحو 30 دقيقة يوميا، مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

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ومن تقنيات الاسترخاء المفيدة والسهلة تمارين التحكم في التنفس والاسترخاء العضلي التقدمي.

وبالنسبة لليوجا، حذرت المؤسسة من أن بعض تمارين اليوجا تشكل خطرا على مرضى ارتفاع ضغط الدم، ألا وهي التمارين، التي تتطلب الثبات لمدة طويلة في وضعية معينة؛ حيث إنها تحتاج إلى الكثير من القوة، ومن ثم فهي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

لذا يعد من الأفضل لمرضى ارتفاع ضغط الدم ممارسة تمارين اليوجا، التي تتطلب الكثير من الحركة.