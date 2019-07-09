بدون مكياج.. كيف تحصلين على بشرة نضرة ومشرقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

تعتمد الكثير من الفتيات على الميك أب لتحسين مظهر البشرة، ولكن إذا أردتي الخروج إلى الشارع دون مكياج مع الاحتفاظ ببشرة نضرة، عليك اتباع خطوات بسيطة للحفاظ على جمالك.

ويقدم لكِ موقع boldsky النصائح التالية إذا أردت التوقف عن استخدام الميك أب:

- النوم الجيد: يساعدك النوم في الحصول على بشرة نضرة وصحية وجميلة، بدون ميك أب. نامي من 6-8 ساعات يوميًا في مكان هاديء يساعدك على الاسترخاء.

- الترطيب: رطبي بشرتك يوميًا بعد الاستحمام، فالترطيب يساعد على نضارة الجلد.

- التقشير: أزيلي الجلد الميت باستمرار لتنظيف البشرة، حتى لا تتراكم الدهون والأتربة ما يؤدي إلى انسداد المسام، ويكفي تقشير البشرة مرتين في الأسبوع.

- تونر: استخدمي التونر للحفاظ على بشرتك جميلة وخالية من حب الشباب.

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- لا تعبثي بحب الشباب : عالجي الحبوب بدلًا من العبث بها والتسبب في ظهور ندبات في بشرتك لن تختفي بسهولة.

- نسقي الحواجب : تنسيق الحواجب بالملقاط يحافظ على مظهر جذاب دون الحاجة إلى الميك أب.

- تسريحة شعر مختلفة: صففي شعرك بطريقة مختلفة، ولا تتركيه بمظهر فوضوي.

- نظافة الأسنان: الاهتمام بالأسنان والفم يعطيك ابتسامة جذابة تغنيك عن استخدام الميك أب.

- واقي الشمس: استخدام واقي الشمس يحمي بشرتك من التجاعيد وترهل الجلد.

- الشفايف: احتفظي بترتطيب الشفايف دائمًا.

- الأكل الصحي: اتبعي حمية غذائية تساعدك في الحفاظ على بشرتك، تناولي الكثير من الخضراوات والفاكهة والماء، ولا تنسي ممارسة الرياضة.