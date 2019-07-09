احذري الحمامات الشعبية.. قد تصيبك بالجرب و"فيرس سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

عادة، ما تقصد الفتيات المراكز الصحية بالـ"SPA" أو الحمامات الشعبية للاعتناء ببشرتهن وأجسادهن، غير أن بعضهن لا يعرفن مدى خطورة الأمراض الجلدية التي قد تنتقل إليهن من تلك الأماكن، وهو ما أشيع خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتورة وفاء علم الدين أستاذ الأمراض الجلدية تكشف لـ"الخليج 365"، مدى خطورة الذهاب إلى الحمامات الشعبية لما قد تنقله من أمراض جلدية، وطرق الوقاية والبدائل.

وشدّدت "علم الدين"، على ضرورة منع استخدام الأدوات الشخصية إلا لمرة واحدة فقط وليست من شخص لآخر، لافتة إلى أن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة في الحمامات الشعبية التي تسبب كثيرًا من الأمراض والفيروسات الخطيرة على الجسم، لذا من الضروري الالتزام بالشروط والقواعد وطرق التحصين من الأمراض، خصوصًا في أوقات الأعياد والمناسبات والازدحام الشديدة، ومنها:

1- من المؤكد، أن الأفضل الاعتناء بجسدك أو بشرتك في منزل، واستخدام أدوات النظافة الشخصية الخاصة بك، أما إذا كنت ستذهبين إلى هذه الأماكن فيجب التأكد من تعقيم المكان، ولا تقبل الدخول في أي مرحلة غير قابلة للتعقيم داخل المكان.

2- إذا كان الأمر لازمًا الذهاب إلى الحمامات الشعبية، لا بد أن تحضري معكِ الأدوات الشخصية الخاصة بك، مثل "المناشف، اللوف، المقص الشخصي، أدوات تذهيب الشعر والجسم"، إذا كنتِ غير واثقة من تعقيم المكان وتجديد الأدوات به.

3- احذرِ التعامل مع بعض الأشخاص داخل هذه الحمامات، خصوصًا إذا كان الجسم في حالة استنشاق حرارة مرتفعة لأن المسام تكون واسعة وجاهزة لاستقبال البكتريا بشكل أسرع.

Advertisements

4- التأكد من صحة منتجات العناية المستخدمة من صلاحيتها، وهل هي مناسبة لجلدك وبشرتك، خصوصًا أن معظم المنتجات تحتوي على بذور الفراولة، ويوجد لدي بعض الأشخاص حساسية ضد الفراولة ومنتجاتها وملامستها، وكذلك الفلفل، والطماطم.

أمراض تنقلها الحمامات الشعبية.

1- إذا كان المكان غير معقمًا قد يتسبب في الإصابة بالتهاب البكتيري، إذ تنتشر هذه البكتريا في الماء وتنتقل من جسم لآخر، وبالتالي تسبب حساسية وميكروب "كروي" أو "عصوي" أو "تنيا ملونة".

2- التهابات فيروسية، مثل التهابات "الهيرفس" وتنتقل من خلال الأدوات الشخصية مثل "فيرس سي".

3- الالتهابات الوبائية وتكون عبر الفطريات الناتجة من الجسم في الأماكن ذات احتكاك، مثل الإبط أو المنطقة التناسلية، أو بين الفخذين.

4- يمكن أن ينتقل مرض الجرب والذي يتسبب لك بالحكة الدائمة "الهرش"، وأيضًا يعمل على التهاب حاد للبشرة وتهايجها بشكل مستمر.