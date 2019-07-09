مقاومة السرطان وخفض نسبة السكر أبرزها.. تعرف على فوائد المشروم

عيش الغراب أو "المشروم" هو نوع من الفطريات يحتوى على العديد من العناصر الغذائية، مثل "الكالسيوم، فيتامين د"، وهو غني أيضا بالبروتينات والمعادن والألياف الغذائية.

ويُقبل الكثير من البشر على تناول المشروم، وإضافته إلى أطباقهم، لفوائده الصحية، والتي من بينها- كما ذكرها موقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي- ما يلي:

خفض مستوى السكر في الدم

يساعد الفطر على خفض مستوى السكر في الدم لمرضى السكري من النوع الأول.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، فإن الألياف تساعدهم على تحسين مستويات السكر في الدم، وتخفيض نسبة الدهون.

الوقاية من السرطان

يحتوى "المشروم"، على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على التخلص من "الجذور الحرة"، وهى نوع من المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بخلايا جسم الإنسان، وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

Advertisements

الوقاية من أمراض القلب

يساعد تناول المشروم على مقاومة والوقاية من أمراض القلب.

يساعد على فقدان الوزن

يدخل المشروم في أنظمة خسارة الوزن، نظرا لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة.

​