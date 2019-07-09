بالصور- أشكال مذهلة للسحاب في 24 مشهدا.. ملاك وتنين وكلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

من أفضل الأشياء التي يفعلها أغلب البشر أثناء قضاء إجازة نهاية الأسبوع، هي مراقبة السحب، حيث يشهدون الألوان التي تملأ السماء، والأشكال المختلفة للغيوم، ما يسهم في صنع حالة من الاسترخاء والاستمتاع بهذه المناظر الجذابة لديهم.

إليك في الألبوم المرفق بالأعلى 24 مشهدًا رصدها موقع "Bright Side"،من المناظر المثيرة للعديد من السحب.