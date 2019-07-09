محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي
من أفضل الأشياء التي يفعلها أغلب البشر أثناء قضاء إجازة نهاية الأسبوع، هي مراقبة السحب، حيث يشهدون الألوان التي تملأ السماء، والأشكال المختلفة للغيوم، ما يسهم في صنع حالة من الاسترخاء والاستمتاع بهذه المناظر الجذابة لديهم.
إليك في الألبوم المرفق بالأعلى 24 مشهدًا رصدها موقع "Bright Side"،من المناظر المثيرة للعديد من السحب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أشكال مذهلة للسحاب في 24 مشهدا.. ملاك وتنين وكلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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