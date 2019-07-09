6 مشروبات تمدك بالطاقة خلال شهر العسل.. بينها تفاح بالخيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

من الجيد أن يدوم شعور الرجل بالنشاط والحيوية خلال شهر العسل، وهو ما يتطلب منه التركيز على تناول بعض المشروبات للمحافظة على كامل طاقته طوال الوقت.

يقدم لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية المشروبات التي تعزز الشعور بالنشاط لدى الرجال خلال شهر العسل، وفقا لما ذكر الدكتور إسحق مراد أخصائي التغذية، خلال النقاط التالية:

1- المشروب الأخضر

لا مانع من مزج خليط عصير التفاح الأخضر مع الخيار، لاحتوائهما على العديد من المعادن مثل الكالسيوم، التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك يفضل أن يحرص الرجل على تناولها خلال شهر العسل.

2- القهوة

من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، الذي يعمل على تنشيط الجسم لفترة طويلة، لذلك لا مانع من اعتماد الرجل على القهوة خلال شهر العسل.

3- البطيخ

Advertisements

يحتوي هذا المشروب على نسبة من السكريات الطبيعية، التي تمد الجسم بالطاقة فلا ضرر من تناولها خلال هذه الأيام، كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحمي الجسم وتكون فعالة في تنشيطه.

4- عصير الكيوي

التركيز على هذا المشروب خلال شهر العسل، لكونه يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم، التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية، ويقضي على الشعور بالتعب والإرهاق.

5- الشاي الأخضر

من المشروبات التي تتضمن مجموعة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، التي تمنح الجسم النشاط الكافي لقضاء شهر عسل ممتع.

6- عصير التوت

يفضل توت الكوجي لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات مثل "سي" و"هـ"، التي تعمل على تعزيز القدرة الحركية والقيام بكافة المسؤوليات، فهو يقوم بتنشيط الجسم ويعزز من طاقته.