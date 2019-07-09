تألقي في زفافك بفستان من تصاميم زهير مراد 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:
لا شك أن كل فتاة تحلم في يوم زفافها بإطلالة حالمة تسحر القلوب وتخطف الأنظار، وتسعى بعض الفتيات إلى المزج بين المعاصرة والتصميم الملكي خصوصًا بعد ظهور العرائس الملكية لأفراد أسرة العائلة المالكة البريطانية، وهو ما قدمه المصمم العالمي زهير مراد في مجموعته الجديدة للعروس لربيع 2020 المستوحاة من الأعراس الإسبانية وراقصات الفلامنكو للإلهام.
وقّع "مراد" على تصاميم الزفاف المقدمة من الثقافة الإيبيرية الإسبانية، من خلال بعض التطريز والاشكال المزخرفة على الأقمشة، واستخدم القماش التول مع الدانتيل ليكون متناغم مع بعض التصاميم التي تتميز بظهور الخصر، وكذلك من أبرز الأقمشة التي تعتبر أيقونة 2020 هي الريش، والتي استخدمها في بعض التصاميم على الأكتاف وعلى الذيل.
وتميزت التصاميم بتدرج للأقمشة التول المنفوشة على الخصر والرقبة والكتفين، وأسفل الفستان.
ومن أبرز التصاميم التي قدمها "زهير" هي الفستان الطويل "الماكسي"، وفي التصاميم الأخرى الطويلة بحزام خصر طويل"إكستنشن" ليعطي إطلالة كالأميرات.
واستخدم "مراد" بعض الإكسسوارات المزينة للوجه والشعر والرقبة، والشبكة التي تعود إلى زمن الستينيات، والورود كبديل للتاج الذي ترتديه العروس.
بينما الأحذية التي ترتديه العروس، فهو بسيط جداً لكن لا بد أن ترتدي أسفله جوارب بالقماشة الدانتيل البيضاء.
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