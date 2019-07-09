كيت ميدلتون وشقيقتها بيبا تتنافسان باللون الزهري .. من الأجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 07:37 مساءً - اللون الزهري وكما هو معروف عنه، يُعتبر أحد أجمل الألوان وأكثرها أنوثة، وقد شاهدناه بكثرة ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2019، على مختلف التصميمات، الرسمية منها والكاجوال على حدّ سواء، ولهذا فإنّ كثيرات من النجمات اعتمدن الزهري في اطلالاتهنّ، ومن بينهنّ كيت ميدلتون Kate Middleton دوقة كامبريدج وشقيقتها “بيبا” Pippa اللتان نسقتا اطلالتين رائعتين مؤخرًا بهذا اللون، والاثنتان اختارتا فساتين حملت توقيع “ستيلا مكارتني” Stella McCartney، “كيت” اعتمدته لحفل عمادة ابن ميغان وهاري، و”بيبا” اختارته لحضور مباراة في بطولة ويمبلدون للتنس، وكلتاهما بدتا غاية في الأناقة والجمال، لكن أنتِ برأيكِ من كانت الأكثر تميزًا؟



ستيلا مكارتني في فستان ناعم باللون الزهري

فستان ناعم باللون الزهري



تألقت كيت ميدلتون Kate Middleton في اطلالة رائعة مؤخرًا جمعت بين النمط الأنثوي والنمط العصري المواكب لأحدث صيحات الموضة، حيث اختارت فستان ميدي باللون الزهري من “ستيلا مكارتني” Stella McCartney مزينًا بربطة عند الياقة، ونسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأحمر، وقبعة مميزة من الجلد باللون الأحمر أيضًا وقد زينت اللوك بأقراط فاخرة من اللؤلؤ الأبيض.

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بيبا ميدلتون في فستان أنيق باللون الزهري

فستان أنيق باللون الزهري



بيبا ميدلتون Pippa Middleton اختارت لحضور مباراة التنس في بطولة ويمبلدون، اطلالة ناعمة باللون الزهري الفاتح، كانت عبارة عن فستان ميدي باللون الزهري اختارته من “ستيلا مكارتني” Stella McCartney، تصميمه أنيق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من الجلد البني، وقبعة كلاسيكية باللون الزهري أيضًا.



من الأجمل بالزهري كيت ميدلتون أم شقيقتها بيبا؟



كلا الأختان تألقتا باللون الزهري، وبالرغم من أنهما اختارتا اللون نفسه، غير أنّ كلًّا منهما اعتمدته بطريقة مختلفة، فـ "كيت" Kate فضلت النمط الأنثوي الراقي، و”بيبا” Pippa فضلت اللوك الشبابي الصيفي.





شاهدي اطلالة كلّ من كيت ميدلتون Kate Middleton وبيبا ميدلتون Pippa Middleton بالزهري، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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