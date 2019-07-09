فساتين سهرة بألوان الباستيل سر أنوثة بلقيس فتحي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 07:37 مساءً - بلقيس فتحي أثبتت نفسها كواحدة من أكثر النجمات أناقةً في الوطن العربي، وما جعل النساء العربيات يعشقن اطلالاتها ولا سيّما في فساتين السهرة، هو اختيارها لتصميمات راقية ذات طابع محتشم مع لمسات من العصرية، والأهم من كل ذلك أنّ هذه الاطلالات لها طابع أنثوي خاص يُبرز جمال بلقيس بأفضل الطرق، وعند التمعّن في اطلالاتها في مختلف المناسبات الرسمية، نلاحظ وبالرغم من التنوع وعدم التكرار الذي تحرص عليه دائمًا، أنها ميالة بشكل أو بآخر لاختيار فئة لونية معنية وهي درجات الباستيل الهادئة، ومن المعروف عن هذه الدرجات ارتباطها بالأنوثة، وهذا هو أحد أسرار أناقة بلقيس فتحي في فساتين السهرة، وإليكِ التفاصيل.

فساتين زهرية ناعمة كشفت عن أنوثة النجمات العربيات



بلقيس فتحي في اطلالة ملكية بدرجات الباستيل

بلقيس فتحي في اطلالة ملكية





في إحدى الحفلات التي أحيتها بلقيس مؤخرًا في دبي، شاهدناها وقد تألقت في اطلالة أنثوية ذات طابع فخم، اختارت فيها فستان سهرة مميزًا من “عباس حراجلي” Aabbas Harajli مصنوعًا من قماش التول المطرز بدرجات الباستيل الهادئة، بقصة ناعمة مع أكمام قصيرة وياقة مستديرة، خصره محدد وتنورته كلوش منفوشة. وقد اختارت معه بعض قطع المجوهرات الماسية الناعمة.

بلقيس فتحي تسرُق فساتينها من الملكات والأميرات!



فستان باللون الأخضر الهادئ خيار بلقيس فتحي في إحدى المناسبات

Advertisements

فستان باللون الأخضر الهادئ



في مناسبة أُخرى أحيتها بلقيس فتحي في الكويت، شاهدناها وقد اختارت درجات الباستيل أيضًا، وهذه المرة اعتمدت اللون الأخضر الفاتح الذي ناسب لون بشرتها السمراء على فستان بتصميم محتشم من “ظاهر باقر” Thaher Baqer بقصة ياقة عالية وأكمام طويلة، مزين عند الخصر بحزام قماشي مرصع بحبات من الخرز باللون الفضي البراق، وقد اكتفت بأقراط ناعمة وخاتم ماسي أكملت بهما الاطلالة.





اطلالة ناعمة اعتمدتها بلقيس فتحي في فستان باللون الزهري

فستان باللون الزهري



اللون الزهري وخصوصًا بدرجاته الفاتحة، يُعتبر من الألوان المفضلة بالنسبة للكثيرات من النساء، وقد شاهدنا بلقيس فتحي في إحدى المناسبات الخاصة في الرياض، وقد اختارته على فستان سهرة من “أليكس بيري” Alex Perry تصميمه جمع بين الأناقة والعصرية، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة.

ازياء سهرة محتشمة لـ رمضان 2019 من النجمات العربيات



فساتين سهرة فاخرة بدرجات الباستيل الهادئة اختارتها بلقيس فتحي، وأبرزت من خلالها أنوثتها وجمالها الجذاب، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.