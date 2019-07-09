فساتين ريزورت 2020 لإخفاء البطن البارز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 07:37 مساءً - تضمنت المجموعات الجديدة لأزياء ريزورت 2020 باقة متنوعة من فساتين السهرة التي تميزت بفخامة الخامات والقصات التي تساهم في إظهار من ترتديها بجسم خالي من العيوب.



فساتين سهرة مطرزة تخفي البطن البارز

لا تستغني هذا الموسم عن صيحة فساتين السهرة المؤلفة من طبقات أو الـ Peplum dresses لأنها ستضمن لكِ في المقام الأول إطلالة على الموضة، وثانيًا ستخفي ترهلات منطقة الخصر، وتجدينها لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera، ماركيزا Marchesa، تاداشي شوجي Tadashi Shoji وزهير مراد Zuhair Murad.

Zuhair Murad





أدرجت دور أزياء شهيرة مثل ألكسيس مابي Alexis Mabille وجيني بيكهام Jenny Packham فساتين سهرة بقصة مطوية أشبه بالروب Wrap dresses، إعتمديها لإطلالة أنثوية تخفي مظهر البطن البارز.



نجحت صيحة فساتين السهرة المزينة بثنيات حول الخصر في شق طريقها إلى مجموعات تاداشي شوجي Tadashi Shoji، جيني بيكهام Jenny Packham و Preen by Thornton Bregazz، وهي وسيلة مجربة ومضمونة لإطلالة تخفي بروز البطن.

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Tadashi Shoji





تساهم موضة فساتين السهرة عالية الخصر بشكل كبير في إخفاء البطن البارز لا سيما اذا كانت مميزة بالتنورة الواسعة أو المنفوشة كما في مجموعات دار ديور Dior، كريستيان سيريانو Christian Siriano وألكسيس مابي Alexis Mabille.



بشكل عام إعتمدي فساتين السهرة الواسعة المستوحاة من ستايل القفطان أو الجلباب كما في تصميم كيت سبيد Kate Spade لتشتتي النظر عن كافة عيوب جسمك.

Kate Spade

فساتين سهرة كتف واحدة من ريزورت 2020

مجموعة جورجيو أرماني في أسبوع الموضة في باريس2019