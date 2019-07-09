فساتين سهرة باللون الوردي من مجموعات كروز 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 07:37 مساءً - فساتين السهرة المصممة بـ اللون الوردي الباستيلي تمنحك إطلالة حيوية وناعمة، وقد برز هذا الأمر من خلال هيمنتها على مجموعات أزياء كروز 2020. شاهدي بعض هذه الفساتين واستوحي منها لإطلالتك القادمة بما يناسب شكل جسمك.



لازمت صيحة فساتين السهرة المنفوشة إطلالات عارضات ماركات كبيرة مثل باميلا رولاند Pamella Roland وجيني بيكهام Jenny Packham، وبخلاف كونها من التصاميم الفخمة يُنصح بها دائمًا لأنها تساعد في إخفاء القسم السفلي الممتلئ من القامة.

Pamella Roland





تربعت صيحة فساتين السهرة ذات الأكتاف النافرة على عرش موضة 2020، فتألقت بها عارضات بلومارين Blumarine و بيبو موهاباترا Bibhu Mohapatr، استعيني بواحد من تلك الموديلات لتظهرك بأكتاف أعرض.

Bibhu Mohapatra





استمالت موضة فساتين السهرة المطوية Wrap dresses أشهر المصممين، فرأيناها في مجموعات بلومارين Blumarine وألكسيس مابي Alexis Mabille، وهى وسيلتك المضمونة لإخفاء ترهلات الخصر.

Alexis Mabille





اذا كنتِ ترغبين بقامة ممشوقة ومثالية لا تترددي في إعتماد فساتين السهرة بالخصر العالي كما في مجموعات آندرو جن Andrew Gn، الفساتين المزينة بشق طويل من الأمام من ألكسيس مابي Alexis Mabille وفساتين حورية البحر من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka.

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