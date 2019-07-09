كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 07:37 مساءً - اشتهرت النجمة اليسا باختيارها للفساتين الشفافة ، وكانت قد نشرت على صفحتها الخاصة على موقع "انستقرام" العديد من الصور التي ظهرت فيها مرتديةً أجمل الفساتين الشفافة. ومن بين الفساتين ارتدت اليسا فستاناً شفافاً من تصميم ايلي صعب، يحتوي على تطريزات برّاقة مُتناثرة، وارتدت بطانة البودي سوت تحته باللون الأسود. وطبعاً، فإنً اليسا هي من الأصدقاء المقربين لايلي صعب ،ودائماً ما ترتدي من أزيائه في مختلف حفلاتها وحملاتها، فأسلوبه يعكس شخصيتها المرهفة والحساسة. وهناك تفاصيل أنيقة لا تخلو منها خزانة اليسا، فتعرفي الى ابرزها.

تفاصيل لا تخلو منها خزانة اليسا





فساتين اليسا بين قصة الV والشفاف



من يتابع اطلالات اليسا عن كثب، يلاحظ جيداً مدى تعلقها بالأزياء الشفافة، التي غالباً ما تتألق بها في المناسبات النهارية والليلية. هذه التصميمات التي تعكس أنوثة لا متناهية على كل من ترتديها والتي تنبض رقياً وألقاً. فنراها تارةً تختار الشيفون الناعم الخالي من التفاصيل وتارةً الشيفون المنقط وفي أحيان أخرى تظهر بتصاميم شفافة مطرزة بأسلوب حرفي عالي. كما أنها تحب ارتداء تصاميم الدانتيل التي تعكس فخامةً في مختلف الأوقات، والتي تليق بأجواء المناسبات والحفلات الخاصة بها

فساتين اليسا مع قصة الV

تألقي على طريقة اليسا



أنت أيضاً، يمكنك أن تتألقي بـ الفساتين الشيفون على طريقة اليسا ولك تبعاً للقواعد التالية :

- اختاري ألوان تصميمات الشيفون بأسلوب محايد وغير قوي، كالأبيض والأسود والأزرق الزاهي وغيرها…

- اعتمدي مجوهرات ناعمة وغير مبالغ بها ،مع تصاميم الشيفون، لأن الهدف منها عكس صورة أنثوية ناعمة.

- نسقي حقيبة وحذاء من الجلد معها، لأنها تتناسق أكثر مع أزياء الشيفون.

تصاميم الشيفون

يمكنك اعتماد مكياج سموكي لافت مع هذه التصميمات

تشتهر اليسا بأناقتها المعهودة واطلالاتها المميزة المثيرة للجدل، الا أن ما يراقبها جيداً اليسا، يلاحظ أنها تفضل بشكل كبير قصات عنق الـ V أي المفتوحة، اذ لاحظنا أنها فترتديها في المناسبات النهارية واليومية. فلماذا تركز اليسا على هذه القصة تحديداً..

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أناقة اليسا







نصائح لارتداء الفساتين بأسلوب اليسا



يمكنك اعتماد هذا الأسلوب بطريقة اليسا نفسها من خلال اتباع الخطوات التالية :



• نسقي مع هذه الياقة، عقد بارز وجميل يليق مع اطلالتك بالكامل، ويتناغم مع هذا الأسلوب.

• يمكنك أن تضفي سلاسل طويلة الى اطلالتك ، وستعكسين بذلك اطلالة عصرية جميلة.

• أسدلي شعرك بالطريقة التي تحبين، سواء أكان ناعمًا أو متموجًا، فكل التسريحات تليق بهذه القصة.

• يمكنك أن تزيني عنقك بوشاح قصير يتناغم وهذا الأسلوب.

• زيني البلوزة ذات الياقة V بالبروش معها بحيث تسلطين الضوء على هذه المنطقة.

• لا تكثري من الأكسسوارات والتفاصيل في حال كانت ياقة فستانك مطرزة وذات تفاصيل زائدة والعكس صحيح.

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