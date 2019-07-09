طرق تنسيق الحقيبة الصفراء مع أزيائك الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 07:37 مساءً - اللون الأصفر من الألوان الرائجة لهذا الموسم، وقد لاحظنا ان الحقيبة الصفراء بالذات هي من القطع التي برزت في الفترة الأخيرة، خصوصاً وأنها تتناسب مع موضة وألوان الصيف الفاتحة. الخليج 365 تقدم لك بعض النصائح لتنسيق الحقيبة الصفراء مع ألوان وموديلات الملابس.



أشكال وأحجام الحقيبة الصفراء

مع البدلة الرمادية



تأتي الحقيبة الصفراء بأشكال كثيرة للغاية وكذلك بأحجام مختلفة، فيتوفر منها الأحجام الصغيرة للغاية، هذا إلى جانب الأحجام الكبيرة، وتاتي إما بشكل tote أو بشكل مائل على الجسم أي cross، أما بالنسبة لخامتها وتطريزاتها فهي لا تعد ولا تحصى.



طريقة تنسيق الحقيبة الصفراء مع الملابس

حقيبة خضر صفراء



أهم ما يميز الحقيبة الصفراء أنها يسهل تنسيقها مع ستايلات الملابس، فسواء كانت كاجوال أو كلاسيك بإمكانك اصطحاب الحقيبة الصفراء التي تفضلينها، فمثلا مع الأزياء الكاجوال ستكون مناسبة للغاية إذا نسقتيها مع حذاء رياضي، وكذلك إذا ارتديتِ أحد الصنادل الرائعة، أما إذا كانت كلاسيك فبإمكانك اصطحاب حقيبة صفراء صغيرة clutch مع تنسيق حذاء بكعب عال معها، وبإمكانك أيضاً تنسيقها مع البدل الكلاسيكة أو الفساتين الرسمية.



تنسيق الألوان مع الحقيبة الصفراء

ألوان صيفية

الحقيبة لصفراء تشبه الشمس في حيويتها وضوئها الذي يبعث البهجة على الجميع، وكذلك يمكن تنسيقها مع درجات اللون الأزرق كافة، اللون الأبيض، البرتقالي، البنفسجي، إحدى درجات الأحمر، الأخضر، وإذا رغبت في الحصول على إطلالة جرئيئة فبإمكانك تنسيقه مع اللون الفوشيا.



لا تفوتي مشاهدة الصور لتلهمك بأفكار مختلفة ولا نهائية لتنسيق الحقيبة الصفراء مع الإطلالات الصيفية المختلفة.

Advertisements

فساتين سهرة سوداء آخر موضة ريزورت 2020

الجينز موضة تجتاح عروض كرزو 2020

موديلات فساتين كتف واحدة