رانيا يوسف تدعم إسقاط الولاية بعد الـ18 في السعودية.. وانقسام حول موقفها

حالة من الانقسام سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر الفنانة رانيا يوسف تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، عن دعمها وتأييدها إسقاط الولاية المفروضة على الفتيات السعوديات.

وجرى تداول أنباء عن توجه السعودية لإسقاط المفروضة على الفتيات، بعد سنوات من المطالب النسائية.

ويشمل هذا القرار المقترح على إعطاء الفتاة جميع حقوقها من خلال استخراج جواز سفر مستقل بذاتها، والتمكن من السفر خارج حدود المملكة، كشخص بالغ وواعي وله أحقية التصرف بذاته مثلما أراد دون الرجوع لولي الأمر، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، بحسب مانشرته صحيفة "عكاظ" المحلية.

وقالت رانيا خلال تدوينتها: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة".

تفاعل عدد كبير من رواد "تويتر" مع تغريدة "رانيا"، بين مؤيد يبارك موقفها ومعارض يهاجمها، والتي كانت من أبرزها: "الشأن ليس شأنك، ومع ذلك فالمرأة السعودية لها حرية الفكر والاختيار لها حرية الإنطلاق وفقاً للضوابط الشرعية التي تعرفها جيداً وتحترمها، وهي ناجحة ومتفوقة ومتمكنة ومستقلة وأثبتت نفسها في شتى المجالات، المرأة السعودية مصدر فخر واعتزاز ولا هي بحاجة لك ولأمثالك بأن يتدخل ويملي عليها شعارات".

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وأضاف آخر قائلًا: "نسحب لقب فخر العرب من محمد صلاح ونعطيها لرانيا يوسف، فيما تضامنت معها آخرى قائلة: "الشأن شأنها وشأن كل امرأه".

ومن حين لآخر، تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لمواقفها وإطلالتها الجريئة.

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