نصائح لتجنب الآثار الضارة للشمس في البحر.. "الكريم الواقي أساسي"

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن أشعة الشمس هي المشكلة الأكبر في فصل الصيف، ويُحتم علينا تجنبها في فترة الظهيرة لأنها تكون أشعة فوق بنفسيجية قوية الموجة.

وأضاف "الناظر" خلال لقاء مع عبد الرحمن كمال مقدم برنامج "صباح الورد" على قناة TeN، أن هناك خطوات واجب اتباعها خلال الصيف، وهي الحرص على اصطحاب الشمسية فترات الظهر، وارتداء الملابس البيضاء القطنية، وشرب مياه كثيرة والحفاظ على الجلد من خلال الكريمات الواقية من الشمس أو المحاليل.

وأكد أن العرق في الصيف يسبب مشكلة كبيرة مع الرطوبة، لأنه يسبب انتشار "الحمونيل" بسبب اللبس الخاطيء وانخفاض التهوية، مشيرا إلى ضرورة ارتداء الأطفال ملابس خفيفة ذات الوان فاتحة، فضلًا عن الاستحمام بالمياه الباردة مرتين في اليوم.

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وعن نصائح الذهاب للمصيف، قال إنه عند الذهاب إلى المصايف يجب اصطحاب حقيبة مخصصة تحتوي على، كريم أو محلول مطهر، وزجاجة خل لمقاومة لدغات قناديل البحر، وكريم واقي للشمس يتم وضعه كل ساعتين، ومضادات للالتهابات، فبهذا الشكل تكون أمن أثناء التواجد بالشواطئ.

ولفت إلى أن رمال الشواطئ مفيدة جدا للبشرة وتعطيها نضارة لأنها تعد "صنفرة طبيعية"، وعلى المصطافين تدليك أقدامهم وأيديهم بالرمال طوال فترة الجلوس أمام البحر، مؤكدا أن أفضل فترتين لنزول البحر هم، من الفجر للساعة 9 صباحًا، منوها بأن الفترة الملائمة لنزول البحر من 4 عصرًا للمغرب.

أما "المايوه الشرعي" فأكد أنه يحمي السيدات من أشعة الشمس، مشددًا أنه عند الشعور بغثيان وصداع يجب الابتعاد سريعًا عن الشمس، أما في حالة التدهور والأغماء يجب الانتقال إلى مستشفى.

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