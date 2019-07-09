بالصور- عرض "دولتشي" المستوحاة من الآلهة اليونانية في أسبوع الموضة بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- آية شطوري:

قدّمت دار دولتشي آند غابانا عرض أزياء مستوحاة من الزي القديم للآلهة اليونانية والتراث الإيطالي، ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة 2020، الذي قدّم مجموعه كبيرة تضم آخر صيحات الموضة لعدد من مصممي الأزياء العالمين.

بدأ العرض على أوركسترا من عازفات Vestal Virgins بإطلالات فريدة للمجموعة الجديدة لمصممة الأزياء Magna Graecia المستوحاة من الأزياء الإيطالية والآلهة اليونانية، وبعض أزياء مستوحاة من العصر البيزنطي التي أطلقت عليها اسم "Alta Moda" المُصمم للرجال والنساء، وفق ما ذكرتها مجلة "Vogue" في نسختها الإنجليزية.

وقالت مصممة الأزياء دومينك دولتشي قبل بداية العرض، إن مجموعه "ألتا مودا" الأفضل حتى الآن؛ لأنها تحتوي على بعض التفاصيل المهمة للتراث القديم، متابعة: "رغم تقدم الصيحات إلا أن الأزياء القديمة هي البارزة حتى الآن والمحفورة داخل العقول".

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واستخدمت الدار أشكالًا وزخارفًا منقوشة من عقد الخمسينيات في ثياب التوجه (رداء روماني ارتداه القادة في كل المناسبات التي انتصروا فيها)، ذات الأكتاف الواحدة من التول الملون بشكل مثير للفضول وملفت، بمزيج الألوان بين "البني المستوحى من الطين، والأزرق السماوي، والأحمر المستوحى من النبيذ والطماطم"، وتم استنساخ الزخارف على مزهرية يونانية ثلاثية الأبعاد مع الشيفون، بينما في التماثيل القديمة استخدمت المصممة "ماجانا" الترتر والخرز على تنورات ثوب الإمبراطورية.

وكانت من أبرز التصاميم، الأكمام الحريرية الواسعة والتي اشتُهرت في حقبة الخمسينيات، بينما الإكسسوارات المستخدمة في العرض تنوعت بين الذهبية للشعر وقلادة من حجارة متعددة الألوان.

وأشارت "دولتشي" عن مفاجأة العرض من خلال ثوب مطرز بالزهور من قماشة التول، والذي صُنع باليد بالإبرة، فهو مصمم من قماش الحرير الصافي في تقليد تصاميم amphoras القديمة.

أما عن الأزياء الرجالية المقدمة Dolce & Gabbana" ضمن فعاليات العرض، قدم بعض الأزياء المستوحاة من تنورة ضيقة "لفلتس حدود ميندروس" الذي كان يرتديها في اليونان القديمة. وتنوعت ألوان التصاميم الرجالية بين الأسود والبيج، من خلال بعض البذل الكاملة أو التنانير المستوحى من العصر البطلمي، مع وجود نقاشات وزخارف للورود ولعبارات من ديانات مختلفة من الآلهة اليونانين.