للحوامل: إليك عادات صحية وغذائية آمنة.. اتبعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

قد تتعرض المرأة الحامل لبعض المخاطر الصحية خلال الـ 9 أشهر، لا سيما إذا كانت تعاني من أمراض مثل السكري، ما يتطلب الالتزام ببعض العادات الصحية والغذائية الآمنة، حفاظا عليها وعلى جنينها.

يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية بعض العادات الصحية والغذائية التي يُفضل اتباعها حفاظًا على صحة الجنين، وفقا لتصريحات الدكتور تامر عيسى استشاري النساء والتوليد.

1- العادات الصحية:

- مراعاة ضبط نسبة السكر بالجسم طوال الوقت، حتى لا تتعرض المرأة وجنينها للخطر، فمن الممكن أن تفقد وعيها إذا تعدت نسبته الحد المطلوب، وهو ما يعود بالسلب على الجنين أيضا، فقد يتعرض الجنين للإصابة بالعيوب الخلقية نتيجة اضطرابه أو زيادته المفاجئة.

- من العادات الصحية المهمة أيضا ممارسة الرياضة، لا سيما الرياضات الآمنة مثل المشي، حيث تساعد على حرق الدهون كما تعمل على التخلص من النسب الزائدة من السكر في الجسم، وهو ما يعود بالنفع على صحة المرأة وجنينها.

- الاعتماد أيضا على رياضة الاسترخاء، وهو الاستلقاء على الظهر لعدة دقائق مع الاسترخاء التام لكل أعضاء الجسم، وذلك بصورة يومية، لكونها تسهم في تهدئة الأعصاب وبالتالي ضمان عدم زيادة نسبة السكر بالدم، نتيجة الشعور بالغضب أو العصبية والحزن.

- استخدام وسادة بين الساقين أثناء النوم، لكونها تشعر بالراحة خلال ساعات النوم، كما تعمل على استقرار الظهر، ومن ثم استقرار وضع الجنين.

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- البعد عن الأشياء والأماكن التي تتضمن جراثيم، حفاظا على صحتها وصحة المولود.

- تجنب استنشاق الأشياء التي تحتوي على مواد كيميائية، لكونها تنقل السموم إلى الجنين.

2- العادات الغذائية

- تناول من 30 إلى 40% من الأطعمة نشويات، والاعتماد في النسبة المتبقية على البروتينات والدهون الصحية، فضلًا عن الألياف، لضمان استقرار نسبة السكر بالجسم.

- استخدام الكربوهيدرات المركبة مثل البقوليات لأنها تستغرق وقتا أطول في الامتصاص، ولأنها تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات.

- تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات رئيسية يماثلهم ثلاثة أخرين تتناول المرأة خلالهم أطعمة خفيفة مثل الفاكهة التي تحتوي على عناصر غذائية أكثر مقارنة بالسكريات، للتقليل من فرص حدوث دوار وزيادة نسبة السكر.

- التقليل من المشروبات المحلاة قدر المستطاع، لأنها من الأشياء التي تزيد من نسبة السكر بالجسم، ما يعود بالسلب على صحة المرأة وجنينها.