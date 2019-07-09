خروجة نهاية العام الدراسي.. أماكن وأسعار مسرحيات الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

في إجازة نهاية العام الدراسي تبحث الأسر المصرية عن أفضل أماكن التنزهات لأولادهم، والتي منها المسارح. لذا نقدم لكم دليلكم الشامل لأبرز المسرحيات والأماكن المخصصة لعروض الأطفال، بعناوينها وأسعارها:

- مسرحية متأسف ومتشكر

مسرحية يقدمها شباب مبدع على مسرح العرائس بساقية الصاوي من خلال باقة من العرائس (الدُمى) يقدمون خلالها أكثر من قصة في عرض واحد. سعر التذكرة 15 - 30 - 70 جنيهًا.

- مسرحية رحلة إلى بلاد الثلج

وهو عرض مستوحاة من فيلم الكرتون الأجنبي "رحلة إلى بلاد الثلج"، ويتم تقدمها خلال الشخصيات الكرتونية: فروزن إلسا وآنا، وكريستوف، وأولاف، والأمير هانز.

تُعرض على مسرح الهوسابير بشارع الجلاء خلف مستشفى السكة الحديد في رمسيس. وأسعار التذاكر 50 - 75 - 100 جنيه.

- عرض زهرة اللوتس

العرض يدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس، والبحث عنها من قِبل الأميرة "لوتس" ابنة الملك.

والعرض بطولة سيد جبر، وهدي هاني، وحمدي العربي، ووائل إبراهيم، وفادي خفاجة، وتُعرض على المسرح القومي للطفل بميدان العتبة، وسعر التذكرة (موحدة) 30 جنيهًا.

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- عرض شيكو وأمير الغابة

العرض يدور حول قصة أب ومدى استطاعته مساعدة ابنه ليتحول من شخص تافه إلى أمير، ويُقدم ذلك في عرض تفاعلي مع الأطفال والكبار باستخدام عناصر الإبهار من العرائس والماسكات والعنصر البشري.

تُعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وسعر التذكرة من 20 إلى 70 جنيهًا.

- مسرحية MAOANA

عرض يقدمه فنانون ناشئون عن قصة مستوحاة من فيلم موانا الأمريكي التابع لشركة ديزني العالمية.

تُعرض على مسرح الهوســـابير شارع الجلاء بخلف مستشفى السكة الحديد في رمسيس، وأسعار فئات التذكرة 50 - 75 جنيهًا.

- مسرحية أليس في بلاد العجائب:

تشاهد شخصيات "ديزني" في مسرحية الأطفال "أليس في بلاد العجائب"، وهي من بطولة: مروة عبد المنعم، وإخراج محسن رزق، وتُعرض على مسرح البالون بالعجوزة، وأسعار التذكر 30 - 50 - 75 - 100 جنيه.