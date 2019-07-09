ماذا يحدث لجسمك في موجات الحر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تشهد العديد من البلدان حول العالم موجات من الحر الشديد، لذا قامت بعض هذه البلدان بإصدار تحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة، وقد نصحت الناس بتجنب الأنشطة الشاقة خلال الأوقات الحارة من اليوم، وأوصت بتناول الكثير من الماء، والابتعاد عن أشعة الشمس.

وهناك طرق مختلفة يمكن أن تتعرض فيها صحتك للخطر أثناء موجة الحر. إليك ما يجب معرفته وكيفية حماية نفسك، وفقًا لـ"سي إن إن".

كيف يتفاعل الجسم مع الحرارة؟

ويقول أوين لانديج، عالم في مجال الصحة البيئية لدى هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إنه بعد التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، قد يعاني العديد من الأشخاص من آثار سلبية طفيفة ومؤقتة، كالغثيان، والدوار، والتعب، مضيفاً أنه "من المهم في هذه المرحلة القيام بخطوات تمنع الآثار السيئة الجدية للحرارة".

وعندما تصبح الحرارة مرتفعة جداً قد يفقد الجسم الماء والملح مما يؤدي إلى إعياء الحرارة، ومن أعراضها الصداع، والضعف، وتشنجات في العضل والإغماء، بالإضافة إلى ضربة الشمس، وهي الحالة الأكثر خطورة، وفقاً لما ذكرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا، ولكنها أقل شيوعاً، وتحدث عندما تزيد حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية.

وقال الطبيب كوري سلوفيس، رئيس قسم طب الطوارئ في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، لـCNN سابقاً إن "الحرارة قد تؤدي إلى تغيرات عميقة في وظائف المخ" موضحاً: "أنت معرض لخطر الإصابة بأضرار دائمة في المخ، والقلب، والكلى جراء ضربة الشمس، كما أنك معرض لخطر الموت لأن السكتة الدماغية الحرارية قد تكون قاتلة".

كيف يمكن أن تؤثر الشمس على صحتك؟

ويتعرض الأشخاص لخطر الإصابة بحروق الشمس بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

ويحذر أنتوني يونغ، أستاذ فخري في علم الأحياء التجريبي في جامعة كينجز في لندن، من أن معظم الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس فوق البنفسجية غير مرئية بالعين المجردة.

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وبالنسبة لسرطان الجلد قد يستغرق ظهوره حوالي 20 عاماً، وفقاً لما ذكره يونغ. ويمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى تسريع عمر البشرة، والتسبب بالمزيد من التجاعيد العميقة.

من الأكثر عرضة للخطر خلال موجة الحر؟

وأوضح لانديج أن كبار السن والأطفال الصغار للغاية، هم الأكثر تعرضاً بشكل خاص لآثار الحرارة خلال موجات الحر.

هذا بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب، أو الأمراض العقلية، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الأدوية الخاصة بمدرات البول، ومضادات الهيستامين، وفقاً لهيئة الصحة العامة في إنجلترا.

ما الذي يجب القيام به أثناء موجة الحر؟

من المهم جداً تناول الكثير من السوائل، لكن لا ينصح بتناول المشروبات السكرية أو الكحول، لأن هذا سيؤدي إلى فقدان كمية أكبر من سوائل الجسم. وقد تكون المياه الباردة مزعجة لأنها تسبب تقلصات في المعدة، بحسب مركز السيطرة على الأمراض.

ويجب التأكد من أن المشروبات ستحل مكان الملح والمعادن التي فقدها الجسم بسبب التعرق، والمشروبات الرياضية يمكن أن تؤدي المهمة.

ويجب وضع واقٍ من الشمس على البشرة المكشوفة، وارتداء ملابس خفيفة تعكس الحرارة بعيداً عن الجسم.