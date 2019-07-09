بشرة برونزية جذابة بـ4 أقنعة طبيعية من دون الحاجة للتعرض للشمس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 04:32 مساءً - كثير من الصبايا في الصيف يرغبن في الحصول على بشرة برونزية ولامعة لإطلالة غاية في الجاذبية، إلا أن التعرض للشمس القوية قد يسبب لك بعض الحروقات والأضرار. لذلك اخترنا لك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك القيام بها بكل سهولة، وستساعدك في الحصول على بشرة برونزية فاتنة،من دون الحاجة للتعرض للشمس.

قناع البنّ

قناع الشاي الأحمر



البنّ من أفضل وسائل اكتساب السمرة الخفيفة البرونزية، وكذلك ينظف بشرتك من الشوائب ويجعلها نضرة، ويمكنك صنع قناع بسهولة.



امزجي ملعقتين كبيرتين من البنّ مع القليل من الماء حتى يصبح الخليط لزجًا، ومن الممكن استبدال البنّ بالكاكاو، ثم ضعي المزيج على الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق، واغسلي وجهك بمياه دافئة بعدها.



قناع الشاي الأحمر

قناع الشاي الأحمر



مثلما أن البنّ مفيد للسمرة، فالشاي الأحمر كذلك له فاعلية كبيرة، فقط احضري 3 أكياس من الشاي الأحمر، واخلطيها بربع كوب من زيت السمسم، ربع كوب من اللانولين (دهن الصوف)، وطبقي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

قناع الجزر

الجزر مفيد لاكسابك بشرة برونزية



يحتوي الجزر على مادة الكاروتين التي تكسبه لونه المميز، وأيضاً يعزز اللون البرتقالي البشرة عندما نتناوله، ويمكنك إضافة الجزر في نظامك الغذائي لاكتساب بشرة برونزية ساحرة، وبالإضافة لذلك اصنعي قناع الجزر ببساطة.



اخفقي صفار بيضة مع ملعقتين من الزبادي وملعقة زيت زيتون جيدًا، ثم أضيفي 5 قطرات من زيت الجزر العطري.

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طبقي الخليط على جسمك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي جسمك بالماء الفاتر.



قناع البابونج

قناع البابونج لتسمير البشرة



البابنونج من المواد الطبيعية التي سوف تساعدك في اكتساب البشرة البرونزية ومن دون أضرار، كل ما عليك فعله هو وضع 8 ملاعق من البابونج في وعاء، ثم سكب لتر من الماء المغلي، واغلقيه.



وبعد ذلك اتركي المزيج لمدة ساعتين، ثم صفيه من الشوائب واستخدميه كقناع يومي لبشرتك، وللحصول على نتيجة أفضل أضيفي القليل من زيت الجوز.

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