"سعاد" تطلب الطلاق: "بيخوني مع واحدة مسميها على الموبايل.. محمود"

بعد 16 عامًا من الزواج، أقامت "سعاد.م" 42 عامًا، ربة منزل، دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1482/2018، ضد زوجها المهندس "طارق.ع" 45 عامًا، لاستحالة العشرة معه بسبب اكتشافها خيانته.

زواج عن حب وقع بين الزوجين، وأثمر عن إنجاب 3 أطفال، تروي سعاد لـ"هن": "اتجوزنا عن قصة حب سنين وربنا رزقنا بأبنائنا الثلاثة وحياتنا كانت مستقرة لحد ما الشيطان لعب بيه والفلوس جريت في إيده وفتح شركة خاصة بيه، وبدأ الوضع يختلف سهر ليالي برا البيت وبقيت ألاقي تصرفات وطريقة كلام مختلفة بحجة إنه بيمشي الشغل".

خلافات بين الزوجين بسبب قلة الاهتمام العاطفي، تضيف الزوجة الأربعينية: "الموضوع بدأ بالشك لما تصرفاته اختلفت معايا مثلا بقالي فترة طويلة بتحايل عليه يسافر معانا إجازة مصيف كام يوم حتى لكنه دايمًا يتحجج بالشغل ويسافر لوحده، ده غير المكالمات بالليل اللي بيطلع يتكلمها في عز البرد في البلكونة".

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وتضيف: "الموبايل اللي بينيمه في حضنه بشكل غير عادي خلاني أشك فيه، أخدت التليفون من غير ما ياخد باله مرة ولاقيت اتصالات كتير من رقم مسميه على التليفون محمود، وفي أوقات مختلفة وفي نص الليل فاستغربت مين محمود ده اللي بيصحاله من عز النوم فاحتفظت بالرقم، واتصلت عليه من رقم ابني لاقيت صوت واحدة ففهمت إنه بيخوني".

صدمة تعرضت لها الزوجة بعد متابعة زوجها واكتشاف خيانته، تقول "سعاد": "طلب مني أحضر له الشنطة عشان هيسافر كام يوم شغل، لقيته حاطط منشطات في جيب الشنطة ففهمت إنها مش سفرية شغل، ولما واجهته اتهمني بالجنون وإنه كان مخبيها في الشنطة ونسي يشيلها وكلام كتير مقتنعتش بيه وطلبت الطلاق لأني مستحيل أعيش مع واحد بيخوني بعد كل اللي عملته معاه".

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