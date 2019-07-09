فيديو.. "بابا أنا اتخرجت".. علاقة خاصة تجمع عامر منيب وابنته مريم: ساكن في قلبها

"بابا أنا اتخرجت".. بهذه الكلمات عبرت مريم ابنه الفنان الراحل عامر منيب عن امتنانها وعرفانها لوالدها، في حفل تخرجها من الجامعة، ليكون الغائب الحاضر في تلك المناسبة، وتحتل ذكراه قلوب رواد منصات السوشيال ميديا.

وكان الملحن خالد عادل، نشرا صورا من حفل تخرج مريم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب عليها: "القمر بتاعنا كبر واتخرج أحلى مريم في الدنيا ... ربنا يحميكى يارب يا مريوم...واشوفك أحلى وأجمل"، مضيفا: "انتظروا قريبا القمر".

ترتبط مريم بوالدها ارتباطًا شديدًا، فدائما ما تتحدث الابنة عن والدها في أي مناسبة، لتكمل العاطفة تشابه ملامح الوجه.

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وقالت مريم خلال اتصال هاتفي أجرته مع برنامج "السفيرة عزيزة" في نوفمبر 2018، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، "لم أستوعب رحيله، ودائمًا ما أتذكره، فهو باقٍ معي، حتى لو لم يكن موجودًا معي الآن".

وأضافت مريم:" والدي هو الراجل رقم واحد في حياتي سواء في وجوده أو لا".

وعن رفضه دخولها مجال وعالم الفن أوضحت: "لم يكن يحبذ والدي دخولي عالم الفن، فكان ديمًا شايف إن الوسط صعب، وقالي خدي قرارك بنفسك، أنا مش هضغط عليكي".

رغم كونها تشبهه في ملامح الوجه، إلا أن باقي شقيقاتها تشبهه بشكل كبير في الطباع، " زينة اختي متأثرة به بشكل كبير من حيث الاحتواء والتعامل داخل المنزل"، بحسب مريم.

وأكملت: "كان والدي يوصينا منشوفش نفسنا على حد، أو نتعالى على حد، خاصةً أنه كان معروف عنه التواضع التام، وكرم الأخلاق".

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